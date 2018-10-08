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ملابس ميلانيا ترامب في مصر مستوحاة من "المريض الإنجليزي"
    انسامد - 8 اكتوبر - تشرين الاول - اختتمت السيدة الأمريكية الأولى ميلانيا ترامب جولتها الأفريقية على سفح أهرامات الجيزة في بمصر، بعيدا عن صخب واشنطن، بملابس على الطراز الإنجليزي وصفتها صحيفة "لوباريزيان" الفرنسية بأنها مستوحاة من فيلم "المريض الإنجليزي". وبعد زيارة ميلانيا لغانا وملاوي وكينيا، أنهت جولتها الأفريقية في مصر، إلا أنها بدت وحدها أكثر من أي وقت مضى.

    وأشارت الصحيفة الفرنسية إلى أن ميلانيا ترامب ظهرت في الصور، بأزياء مستوحاة من تصميم ملابس الممثلة الإنجليزية-الفرنسية كريستين سكوت توماس، لمجموعتها في فيلم 'المريض الإنجليزي".

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