جيمي شو تطلق حملتها الجديدة لمجموعة الخريف والشتاء

انسامد - 3 سبتمبر - ايلول - طرحت علامة جيمي تشو تشكيلتها الجديدة من التصاميم النسائية لخريف وشتاء 2018 عبر حملة إعلانية تتألق فيها ثلاث جميلات من عالم عرض الأزياء هن: جوان سمولز وليلي ألدريدج وروزيي هنتنغتون- وايتلي بينما ينتعلن أحذية "ميداس" الأنيقة المتألقة بلون ذهبي في هذا الموسم.



تفتح جيمي تشو إعلانها الجديد بمشهد مرح ينقله لنا المخرج المبدع غوردون فون ستينر يصور من خلاله الجميلات الثلاث بينما يمارسن لعبة تجريب الملابس من خزانة الحلام في ليلة أنثوية بامتياز تنتهي بمشهد راقص على أنغام أغنية "أفضل صديق" للمغنية صوفي تاكر.



وتظهر خلاله تشكيلة الخريف والشتاء متلألئة بلونها الذهبي المميز.



