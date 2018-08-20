احدث صيحات خريف 2018

انسامد - 20 اغسطس / اب / قارب الصيف على الانتهاء، لتطل روائح الخريف، وتوجه الانتظار نحو منصات عرض الأزياء لاكتشاف ملامح الموضة للموسم الجديد، فصحيح أن كثيراً من النساء لازلن غارقات في موضة الصيف، ولكن هناك عيناً تراقب وتجهز خزانة الخريف.



وانتهى مصممو الأزياء من تحديد ملامح موضة خريف 2018، ولكن ليس كل ما يُقدم خلال أسابيع الموضة يمكن تحويله بسهولة إلى إطلالة يومية تناسب اختيارات وأماكن مختلفة؛ لذا وقع اختيار "سيدتي نت" على 5 صيحات تتوقع أن تكون الأكثر رواجاً، ليس فقط لأنها صيحات أنيقة بينما هي عملية يسهل تطويعها في لإطلالة يومية بسيطة.



عادت صيحة الكاروهات العام الماضي بعد أن كانت قد اختفت لعدة أعوام، ويبدو أنها مستمرة في مكانتها، ولكن الجديد هذا العام أنه يمكن مزج مربعات الكاروهات الضيقة والواسعة معاً في التصميم نفسه، كما أن الألوان التي تطل بها الأقمشة الكارهات في خريف 2018 ستبدو غير تقليدية، فنجد الأصفر مع الأزرق والأبيض، أو درجات الوردي داخل نسيج واحد.



أما عن قاعدة اختيار الملابس الكاروهات فهي لا تختلف من عام إلى آخر؛ حيث يُنصح السيدات الممتلئات بالابتعاد عن الكارهات كبيرة الحجم، فمن الأفضل أن تتجه نحو مربعات ضيقة تشوش على مناطق تراكم الدهون، والعكس صحيح فيما يخص النحيفات ظهرت صيحة السراويل عالية الخصر والمزودة بحزام من القماش نفسه، أو ما يسمى بصيحة الـpaper bag، وسوف تستمر إلى الخريف ولكن بشكل أكثر رواجاً؛ حيث تظهر في التنانير والجينز أيضاً، وتتميز هذه الصيحة بأنها تخفي عيوب الخصر الكبير، وتساعد على الحد من مظهر دهون البطن.



لن يقتصر الوشاح خلال الخريف القادم على المحجبات، بينما سيصبح صيحة إكسسوار أساسية تكمل الإطلالة، وتسيطر الأوشحة المطبوعة والمصممة من الحرير على المشهد بشكل كبير، حتى أن هناك تنانير وفساتين مصممة من على شكل الوشاح المطبوع المستوحى من موضة السبعينات، ويمكن الاستفادة من هذه الصيحة لإخفاء عيوب الجسم بأناقة، فإذا كانت المرأة تعاني من كبر حجم الصدر أو تراكم الدهون في منطقة الظهر والأكتاف فيمكنها الاستعانة بوشاح مطبوع لإخفاء هذه العيوب.



