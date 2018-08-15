اكسسوارات شعر من موضة 2018 للأزياء الراقية

انسامد - 15 اغسطس / اب / حتى تتمتّعي بإطلالة مميّزة أثناء سهراتك لهذا الموسم، سوف نضع بين يديك دليلاً لأجمل ما أفصحت عنه دور الأزياء من إكسسوارات الشعر المبتكرة والعصريّة خلال عروض الأزياء الراقية لخريف 2018 ضمن أسبوع الموضة الباريسي. فرضت إكسسوارات الشعر التي اعتمدها المصمم زهير مراد Zuhair Murad نفسها على ساحة الموضة أثناء عرضه للأزياء الراقية لخريف 2018.



فجاءت بمنتهى الفخامة والنعومة، بعيدة عن التصاميم التقليدية ومرصعةً بالكريستال والخرز الملوكي الفاخر.



ننصحك بالتزيّن بأطواق الشعر إذا ما كنت من السيدات صاحبات الوجه الطويل. فـ إكسسوارات الشعر هذه تزيد من أناقة المظهر وجمال الوجه، بالأخص إذا كانت تسريحة شعرك ناعمة وطبيعيّة.



أضاف أنطونيو غريمالدي Antonio Grimaldi خلال عرضه للأزياء الراقية لخريف 2018 نوعاً جديداً من إكسسوار الشعر وهو التاج المصنوع من المسامير القوطية والذي وضعه على طريقة قبيلة «الموهوك» من أعلى الرأس وحتى أسفل جزئه الخلفي. فجاء راقياً ومتناسقاً مع التصاميم المبتكرة.



يناسب تاج المسامير القوطيّة صاحبة الوجه المستدير التي تودّ أن تعطي وجهها المزيد من الطول.



لطالما اتّخذت إكسسوارات الشعر حيّزاً كبيراً أثناء عروض جيفنشي Givenchy. وقد عمدت مصممة الدار كلير وايت كيلر إلى إعادة إحياء إكسسوارات الشعر من جديد خلال عرضها الخاص بالأزياء الراقية لهذا الموسم. فجاءت عبارة عن وشاح بلمسة دراماتيكيّة مستوحىً من التراث الشرقي، مصنوعاً من السلاسل المعدنية التي تغطي مقدمة الرأس.



يمكنك أن تزيني شعرك بهذا الإكسسوار إذا ما كنت من صاحبات الجبين العريض حيث تودّين عدم إبرازه خلال مناسبة ما.



