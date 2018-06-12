أجمل أحذية وحقائب مناسبة لسهرات عيد الفطر

انسامد 12 يونيو / حزيران - حتّى تكون إطلالتكِ مميّزة وجميلة في سهرات عيد الفطر، نسقّي مع فستانكِ أحذية برّاقة ومنمّقة! كيفما تحرّكتِ هذه الأحذية ستلفت الأنظار ببريقها وألوانها الفضيّة، الذهبيّة وغيرها. ينصح موقع جمالك العربي السيدان ان كن تريدين التألّق بلوك منمّق بالكامل لا غنى لكِ عن حذاء فيليب بلان العصريّ، أمّا حذاء بالينسياجا فسيلفت الأنظار حتماً و يضيف اشراقة قوية لاطلالتكِ، لكن إن كنتِ تفضّلين الإبتعاد عن الأحذية البرّاقة، انتعلي حذاء مالون سولييه الذي يتميّز بألوانه المرحة والربطة عند الكاحل.



أمّا بالنسبة إلى الحقائب، فهي تلعب دوراً مهمّا في إطلالاتكِ إذ أنّها قادرة على نقلها إلى مستوى آخر. الجئي إلى حقيبة يد برّاقة للتمتّع بلوك يشعّ جمالاً، سحراً وجمالاً، اختاري ما بين كلاتش جيمي شوو أو روزانتيكا ، كذلك، أضيفي لمسة شرقيّة إلى إطلالتكِ من خلال حمل موديل يتّسم بالرسومات والزخرفات العربيّة التي ستذكّركِ بأجواء العيد من دون شكّ. اعتمدي حقيبة ساراز باج او مايكل كورس او بينين دافي .



