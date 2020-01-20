ايطاليا علي رأس الدول السياحية الاوربية في 2019

انسامد - 20 يناير - كانون الثاني - قضى السياح الأجانب ما مجموعه 360 مليون ليلة في إيطاليا بين يناير وأكتوبر 2019 ، بزيادة قدرها 4.4 ٪ عن العام السابق وفقا للبيانات المقدمة في السنوي خطة قدمتها وكالة السياحة الوطنية ENIT مع وزارة الثقافة والسياحة فقد انفقوا حوالي 40 مليار يورو هنا في تلك الفترة ، بزيادة قدرها 6 ٪ .



وقالت وكيل وزارة السياحة لورنزا بونكورسي: "نريد إعطاء دور مركزي جديد للسياحة الإيطالية ، التي تمثل أحد الأصول الاقتصادية الرئيسية التي تشارك بنسبة 13 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي ويعمل به 4.2 مليون شخص".



و اضافت في النها "هذه الأرقام تجعلنا علي رأس الدول السياحية في أوروبا".



