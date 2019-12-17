مشروع محاكاة فريكاروسا علي خط روما ميلان

انسامد - 17 ديسمبر - كانون الاول - تم تسجيل مشروع لمحاكاة القطار السريع جدا فريكاروسا من قبل اون ذا رياليتي ، وهي شركة ميلانو المتخصصة في تطوير الالعاب و ستتم مجموعة مختارة من قطارات خط روما - ميلان فريكاروسا . قامت الشركة بانشاء نموذج شبيه تماما للقطار و زودته بقاعة السينما الافتراضية بالاضافة إلى استنساخ قمرة القيادة طبق الاصل . ستستمر التجربة لستة أشهر وهي متاحة مجانًا بدءًا من اليوم . اثناء التجربة وفي الممارسة العملية يجب "ارتداء واقيات VR للواقع الافتراضي - تشرح الشركة - سيجد الركاب أنفسهم في بيئة افتراضية تم إنشاؤها خصيصًا لترينيتاليا ، والتي يمكنهم من خلالها الاختيار بين تجارب طرق الترفيه الافتراضية المختلفة".. بالإضافة إلى مجموعة مختارة من ألعاب الفيديو والجولات الافتراضية في المدينة ، سيكون من الممكن تجربة التشويق والسفر في نسخة طبق الأصل من قمرة القيادة في القطار السريع . يمكنك أيضًا الاستمتاع بالأفلام القصيرة الغامرة ودخول غرفة السينماالافتراضية ايضا.

