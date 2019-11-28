الإيطاليةTrenitalia اول مشغل خاص في السكك الحديدية الإسبانية

أنسامد - 28 نوفمبر/ تشرين الثاني - اختيرت شركة السكك الحديدية الإيطالية ترينيتاليا Trenitalia يوم أمس الأربعاء كأول شركة خاصة تدير خدمات القطارات الإسبانية عالية السرعة.



ترينيتاليا هي جزء من مجموعة شركات ILSA مع شركة الطيران الإسبانية إير نوستروم ومقرها فالنسيا.



تم اختيار شركة ILSA من قِبل ADIF ، الشركة التي تدير البنية التحتية للسكك الحديدية الإسبانية ، كأول مشغل خاص يمنح الوصول إلى سوق السكك الحديدية الإسبانية.



سيدير ​​كونسورتيوم ترينيتاليا خدمات عالية السرعة على خطوط مدريد-برشلونة ومدريد-فالنسيا / أليكانتي ومدريد-مالاجا / إشبيلية.



ستبدأ الخدمات في العمل في يناير 2022.



مدة العقد 10 سنوات.



سيوفر اتحاد ILSA 32 رابطًا يوميا مع أسطول مكون من 23 قطارا.



وقال جيانفرانكو باتيستي المدير التنفيذي لشركة FS: "يمثل هذا المشروع دخول مجموعة FS إلى سوق السكك الحديدية عالية السرعة في إسبانيا".



FS ، أو Ferrovie dello Stato ، هي الشركة الأم لترينيتاليا.



"نحن فخورون بأن نضع تحت تصرفنا ، وكذلك في إسبانيا ، الخبرة التي تم تطويرها في 10 سنوات من الخدمات (السرعة) عالية السرعة مع نقل 350 مليون مسافر في إيطاليا ، مما يجعلنا متميزين في أوروبا في سوق تنافسية".



