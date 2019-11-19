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نحو 6.6 مليون ايطالي سافروا في عطلة عيد جميع القديسين
    CRISI: WSJ; STATO VENDE 350 PALAZZI IN ITALIA,VALORE 1,5 MLD

    انسامد - 19 نوفمبر - تشرين ثان - قالت مجموعة "فيدلبيرغي" الفندقية إن حوالي 6.6 مليون إيطالي سافروا لقضاء عطلة نهاية الأسبوع يوم الجمعة الموافق 1 نوفمبر ، وهو عيد جميع القديسين الذي يؤدي إلى عطلة نهاية أسبوع طويلة.

    قالت إن حوالي 87.5٪ منهم ظلوا في إيطاليا..بينما سافر حوالي 11.8 ٪ من الايطاليين إلى الخارج.

    من بين المقيمين في بيل باييزي ، يذهب 31.3 ٪ إلى مدن الفنون ، و 24.2 ٪ ذهبوا إلى الجبال ، و 12.3 ٪ على شاطئ البحر .

    وقالت الشركة إن حجم التداول الإجمالي بلغ حوالي 2.21 مليار يورو..و هو ما يعادل 7.1 ٪ أقل من العام الماضي .

    تعتبر عادةعطلة بداية نوفمبر ممتدة علي مدي عدة ايام بالنسبة للايطالين الا انه مع لغاء عطلة يوم 2 نوفمبرللجميع قبل بضع سنوات فقد اثر ذلك علي السياحة الايطالية.

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