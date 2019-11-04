FCA-PSA تعلن عن خطة الاندماج

أنسامد - 4 نوفمبر/ تشرين الثاني - أعلنت Fiat Chrysler Automobiles (FCA) و PSA Peugeot يوم الخميس الماضي عن خطط للدمج لإنشاء رابع أكبر مجموعة لصناعة السيارات في العالم. وقالت شركات صناعة السيارات في بيان مشترك "تعتزم Groupe PSA و FCA توحيد الجهود لبناء قائد عالمي لعصر جديد من الحركية المستدامة، وسيتم دمج المجموعتين كشركاء متساوين.



وقال البيان "مساهمو كل شركة سيمتلكون 50 ٪ من أسهم المجموعة المدمجة حديثا وبالتالي سيشاركون بالتساوي في الفوائد الناشئة عن الجمع". إن اندماج المجموعة الإيطالية الأمريكية مع منافستها الفرنسية يجب أن يخلق 3.7 مليار دولار من التآزر السنوي لمعدل التشغيل دون أي إغلاق للمصانع.



ستحصل المجموعة المدمجة على مبيعات سنوية تبلغ حوالي 8.7 مليون سيارة ، مما يجعلها رابع أكبر منتج للسيارات بعد تويوتا وفولكس واجن وتحالف رينو-نيسان.



وستصل إيراداتها الإجمالية إلى حوالي 170 مليار يورو ، وأرباح تشغيلية متكررة تفوق 11 مليار يورو ، وتبلغ قيمتها حوالي 45 مليار يورو.



