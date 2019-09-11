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انخفاض انتاج السيارات الايطالي بنسبة 19 في المائة
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    انسامد - 11 سبتمبر - ايلول - انخفض الإنتاج الإيطالي من السيارات بنسبة 19٪ ، في النصف الاول من العام مقارنةً بنفس الفترة من عام 2018.

    تؤكد البيانات الاولية للجمعية الوطنية لسلسلة صناعة السيارات انه لم ينخفض فقط إنتاج صناعة السيارات الإيطالية ، ولكن أيضا هياكل السيارات والمقطورات وقطع الغيار والملحقات للسيارات ومحركاتها.

    " - يوضح جيانماركو جوردا ، مدير الجمعية ان الانخفاض بنسبة 7.5 في المائة يتبع الانخفاض المسجل في النصف الاول من عام 2019 و نهايات عام 2018.

    لذلك جاء إغلاق السبعة أشهر الأولى سلبيا ، مع وجود تباين في الاتجاه يساوي -9.3٪. كما أن الإنتاج الإيطالي لقطع الغيار وملحقات السيارات ومحركاتها يسجل انخفاضا ايضا في يوليو بنسبة -4.8٪ ، كما في التراكمي -6.3٪ " .

    و يضيف انه قد انخفضت طلبيات قطاع السيارات ككل ، مرة أخرى وفقًا لأرقام الجمعية ، بنسبة 16٪ في يونيو ، في حين أظهرت مبيعاتها تباينًا بنسبة 8.2٪ في نفس الشهر.

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