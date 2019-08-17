ترينيتاليا تفوز بالمناقصة البريطانية في الساحل الغربي

أنسامد - 17 أغسطس /آب - فازت شركة السكك الحديدية الإيطالية ترينيتاليا Trenitalia، وهي جزء من مجموعة السكك الحديدية فيروفي ديلو ستاتو (FS) ، بالمناقصة مع الشريك متعدد الجنسيات FirstGroup ، 30 ٪ و 70 ٪ على التوالي ، لخدمة الساحل الغربي البريطاني بما في ذلك روابط بين المدن بين لندن وإدنبره وجلاسكو و خدمات عالية السرعة من لندن إلى برمنغهام.



وقال بيان من الكونسورتيوم "بلغت عائدات الامتياز أكثر من 1.25 مليار يورو في العام الماضي ، مع توقع نمو على مدى السنوات القليلة المقبلة".



وقال جيانفرانكو باتيستي ، الرئيس التنفيذي لشركة FS: "إننا نعزز وجودنا (في المملكة المتحدة). "نحن نهدف إلى مزيد من النمو في المملكة المتحدة وأماكن أخرى خلال السنوات القليلة المقبلة".



تدير FS خدماتها بين لندن والساحل الشرقي منذ عام 2017.



