فودافون و تيم تتشارك ابراج تقوية الارسال في ايطاليا

انسامد - 29 يوليو - تموز - وقعت شركتي تيم وفودافون اتفاقية مشاركة الأبراج في إيطاليا.. ستحصل المجموعتان بمقتضي هذا الاتفاق على حصة متساوية تقدر بحوالي 37.5 ٪ من الشركة الجديدة التي سيتم انشائها بواسطة انويت .



مع مرور الوقت ، سيتمكنون من تقليل مشاركتهم بنسبة تصل إلى 25 في المائة. قال الرئيس التنفيذي لشركة تيم لويجي غبيتوسي"إنها عملية مهمة ، إنها مجتمع يستحق العديد من المليارات" ، و صرح الرئيس التنفيذي لشركة فودافون إيطاليا ، ألدو بيسيوو لقد "قمنا بتجميع 11000 برج الخاصين بنا بالاضافة الي 11000 برج تابعين لاينويت وبذلك أصبحت شركتنا تضم 22000 برج لتصبح اكبر شركة في ايطاليا من حيث عدد الابراج الهوائية التي تمتلكها كما تعد ثاني أكبر شركة في أوروبا كما سنقوم بدمج شركة تويركو الايطالية مع اينويت وسندمج شركة الإيطالية مع شركة . الرئيس التنفيذي لشركة فودافون إيطاليا ، ألدو بيسيو.



