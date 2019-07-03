شباب الالفية الجديدة يدعمون القضايا البيئية

انسامد - 3 يوليو - تموز - في عالم تلعب فيه القضايا البيئية دوراً
مركزياً بشكل متزايد ، فإن اجيال الالفية الجديدة والمتعاونين
الشباب هم الذين يطلبون من شركاتهم التصرف بمسؤولية فيما يتعلق
بالمسائل البيئية.
تتعلق هذه الظاهرة بالعديد من الشركات والمؤسسات على المستوى
الدولي: أظهر استطلاع أجري مؤخراً ونشرته سي إن بي سي أن 86٪ من
جيل الألفية سيقبلون بتخفيض رواتبهم من أجل العمل في شركة تحترم
قواعد البيئة وتطبيق سياسات المسؤولية الاجتماعية للشركات .
وفقًا لبحث أخر : لن يعمل شابان من أصل 3 في شركة ليس لديها
التزام قوي في المجال البيئي ، ويود 85٪ أن تتاح لهم الفرصة
للترويج للأهداف المرتبطة بالمسؤولية الاجتماعية للشركات. ولكن هذا
ليس كل شيء ، لأن الطريقة التي تدير بها الشركة علاقاتها
الاجتماعية والاقتصادية والبيئية لها تأثير قوي على نجاحها: في
الواقع ، أظهرت الأبحاث المنشورة أن سياسات المسؤولية الاجتماعية
ستؤدي إلى زيادة 30 ٪ من رأس المال السنوي.
يقول ستيفانو بياجي ، المدير التنفيذي لشركة سوديكسو ايطاليا: "في
الوقت الحاضر يجب على المؤسسات أن تولي اهتمامًا ليس فقط للجوانب
الاقتصادية لأعمالها ، بل يجب عليها أيضًا تشجيع التغيير نحو
المشكلات الاجتماعية والبيئية ، ووضع المتعاونين معها في المقدمة"
لهذا السبب سنستمر في مراقبة تقدمنا من حيث المسؤولية الاجتماعية
من خلال برنامج لدينا ، مما يساهم في خلق غد أفضل للناس
والمجتمعات و "البيئة".
على الرغم من الرغبة في فعل الخير ، يتعين على العديد من الشركات
مواجهة موجة من عدم الثقة من جانب العمال والسوق العالمية بشأن
قضايا المسؤولية الاجتماعية. في الواقع ، أظهر استطلاع للرأي نشرته
صحيفة أن 63٪ من العمال يعتبرون أن الرؤساء التنفيذيين لا يتمتعون
بمصداقية كبيرة ولا يهتمون بهذه القضية. فكرة مشتركة بين فابيان
داتنر ، الناشط الأسترالي المعروف والشريك المؤسس لـ "لم يعد اتخاذ
القرارات المسؤولة من أجل الصالح العام كافياً لأن الثقة والقيادة
في أزمة. يجب على الشركات العمل على إعادة بناء الثقة ، والجلوس
على الطاولة مع الفرق المختلفة وقبول النقد حتى لو كانت قاس