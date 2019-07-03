شباب الالفية الجديدة يدعمون القضايا البيئية

انسامد - 3 يوليو - تموز - في عالم تلعب فيه القضايا البيئية دوراً مركزياً بشكل متزايد ، فإن اجيال الالفية الجديدة والمتعاونين الشباب هم الذين يطلبون من شركاتهم التصرف بمسؤولية فيما يتعلق بالمسائل البيئية.



تتعلق هذه الظاهرة بالعديد من الشركات والمؤسسات على المستوى الدولي: أظهر استطلاع أجري مؤخراً ونشرته سي إن بي سي أن 86٪ من جيل الألفية سيقبلون بتخفيض رواتبهم من أجل العمل في شركة تحترم قواعد البيئة وتطبيق سياسات المسؤولية الاجتماعية للشركات .



وفقًا لبحث أخر : لن يعمل شابان من أصل 3 في شركة ليس لديها التزام قوي في المجال البيئي ، ويود 85٪ أن تتاح لهم الفرصة للترويج للأهداف المرتبطة بالمسؤولية الاجتماعية للشركات. ولكن هذا ليس كل شيء ، لأن الطريقة التي تدير بها الشركة علاقاتها الاجتماعية والاقتصادية والبيئية لها تأثير قوي على نجاحها: في الواقع ، أظهرت الأبحاث المنشورة أن سياسات المسؤولية الاجتماعية ستؤدي إلى زيادة 30 ٪ من رأس المال السنوي. يقول ستيفانو بياجي ، المدير التنفيذي لشركة سوديكسو ايطاليا: "في الوقت الحاضر يجب على المؤسسات أن تولي اهتمامًا ليس فقط للجوانب الاقتصادية لأعمالها ، بل يجب عليها أيضًا تشجيع التغيير نحو المشكلات الاجتماعية والبيئية ، ووضع المتعاونين معها في المقدمة" لهذا السبب سنستمر في مراقبة تقدمنا ​​من حيث المسؤولية الاجتماعية من خلال برنامج لدينا ، مما يساهم في خلق غد أفضل للناس والمجتمعات و "البيئة".



على الرغم من الرغبة في فعل الخير ، يتعين على العديد من الشركات مواجهة موجة من عدم الثقة من جانب العمال والسوق العالمية بشأن قضايا المسؤولية الاجتماعية. في الواقع ، أظهر استطلاع للرأي نشرته صحيفة أن 63٪ من العمال يعتبرون أن الرؤساء التنفيذيين لا يتمتعون بمصداقية كبيرة ولا يهتمون بهذه القضية. فكرة مشتركة بين فابيان داتنر ، الناشط الأسترالي المعروف والشريك المؤسس لـ "لم يعد اتخاذ القرارات المسؤولة من أجل الصالح العام كافياً لأن الثقة والقيادة في أزمة. يجب على الشركات العمل على إعادة بناء الثقة ، والجلوس على الطاولة مع الفرق المختلفة وقبول النقد حتى لو كانت قاس