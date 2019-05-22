سياسات ايطالية لمكافحة الكوارث الطبيعية

انسامد - 22 مايو - ايار - تقوم الحكومة الايطالية بوضع المزيد من
السياسات التامينية ضد مخاطر الكوارث الطبيعية لحماية الابنية و
بشكل خاص الابراشيات القديمة خاصة بعد الزلزال الاخير الذي وقع في
2016و ما سببه من دمار للتراث الديني و الثقافي .
ووفقا للتقرير النصف سنوى الذي يصدره المعهد الايطالي للتقدير
التاميني ساعد قانون 2018 علي فرض ضريبة علي الدخل بنسبة 19 في
المائة للتامين علي المباني ضد الكوارث الطبيعية .
و تغزو شركات الامين ايضا عالم الشركات الايطالية المتوسطة و
الصغيرة لحمايتها من تلك الاخطار الغير متوقعة مثل الطاهي الذي
يتسبب في حريق او يصاب اثناء عمله او تلك الاجهزة التي تنفجر اثناء
التشغيل .
و يؤكد التقرير ان شركات التامين تطلق علي الساحة حلولا لكل تلك
المشاكل و هي حلول متخصصة للمحال و الورش و المطاعم و البارات .