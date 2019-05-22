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سياسات ايطالية لمكافحة الكوارث الطبيعية
    انسامد - 22 مايو - ايار - تقوم الحكومة الايطالية بوضع المزيد من السياسات التامينية ضد مخاطر الكوارث الطبيعية لحماية الابنية و بشكل خاص الابراشيات القديمة خاصة بعد الزلزال الاخير الذي وقع في 2016و ما سببه من دمار للتراث الديني و الثقافي .

    ووفقا للتقرير النصف سنوى الذي يصدره المعهد الايطالي للتقدير التاميني ساعد قانون 2018 علي فرض ضريبة علي الدخل بنسبة 19 في المائة للتامين علي المباني ضد الكوارث الطبيعية .

    و تغزو شركات الامين ايضا عالم الشركات الايطالية المتوسطة و الصغيرة لحمايتها من تلك الاخطار الغير متوقعة مثل الطاهي الذي يتسبب في حريق او يصاب اثناء عمله او تلك الاجهزة التي تنفجر اثناء التشغيل .

    و يؤكد التقرير ان شركات التامين تطلق علي الساحة حلولا لكل تلك المشاكل و هي حلول متخصصة للمحال و الورش و المطاعم و البارات .

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