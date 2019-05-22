سياسات ايطالية لمكافحة الكوارث الطبيعية

انسامد - 22 مايو - ايار - تقوم الحكومة الايطالية بوضع المزيد من السياسات التامينية ضد مخاطر الكوارث الطبيعية لحماية الابنية و بشكل خاص الابراشيات القديمة خاصة بعد الزلزال الاخير الذي وقع في 2016و ما سببه من دمار للتراث الديني و الثقافي .



ووفقا للتقرير النصف سنوى الذي يصدره المعهد الايطالي للتقدير التاميني ساعد قانون 2018 علي فرض ضريبة علي الدخل بنسبة 19 في المائة للتامين علي المباني ضد الكوارث الطبيعية .



و تغزو شركات الامين ايضا عالم الشركات الايطالية المتوسطة و الصغيرة لحمايتها من تلك الاخطار الغير متوقعة مثل الطاهي الذي يتسبب في حريق او يصاب اثناء عمله او تلك الاجهزة التي تنفجر اثناء التشغيل .



و يؤكد التقرير ان شركات التامين تطلق علي الساحة حلولا لكل تلك المشاكل و هي حلول متخصصة للمحال و الورش و المطاعم و البارات .



