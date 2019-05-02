فيات كرايسلر (FCA) تببع شركة Magneti Marelli

أنسامد - 2 مايو /ايار - وافق مجلس إدارة شركة فيات كرايسلر للسيارات (FCA) يوم الخميس على بيع شركة Magneti Marelli لتصنيع مكونات السيارات إلى شركة Calsonic Kansei اليابانية مقابل حوالي 5.8 مليار يورو.



وافق مجلس الإدارة على التوزيع الاستثنائي البالغ 1.30 يورو للسهم الواحد لحاملي الأسهم العادية. هذا يتوافق مع التوزيع الكلي لحوالي ملياري يورو.



تقوم شركة Magneti Marelli S.P.A بتطوير وتصنيع مكونات التكنولوجيا الفائقة لصناعة السيارات.



يقع مقرها الرئيسي في كوربيتا بالقرب من ميلانو ، ويضم 86 مصنعا صناعيًا و 12 مركزا للبحث والتطوير و 26 مركزا للتطبيق في 19 دولة - يعمل بها 43000 موظف وتبلغ مبيعاتها 7.9 مليار يورو في عام 2016.



وهي شركة تابعة لشركة فيات (FCA بإيطاليا الآن) منذ عام 1967. في 22 أكتوبر 2018 ، أعلنت FCA أن شركة السيارات اليابانية Calsonic Kansei اشترت شركة Magneti Marelli مقابل 7.2 مليار دولار في صفقة من شأنها أن تنشئ أحد أكبر موردي قطع غيار السيارات في العالم.



