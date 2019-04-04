برشلونة ،بولونيا ،نابولي:التجديد الحضري يغير وجه المدن

انسامد - 4 ابريل - نيسان - تقام في مدينة البندقية يوم 20 يونيو ورشة دولية تحت عنوان "هل تستطيع المؤسسات أن تتعلم؟ زيادة الابتكار في إعدادات التجديد الحضري ". ..سيقوم المشاركون بدراسة نماذج لثلاث مدن مختلفة هي برشلونة بولونيا و نابولي الا ان هناك ما يوحدها حيث حصل بها نوع من التقارب بين الابنية و السكان فقد تم رصد تجارب للمواطنة النشطة كان من شانها ان ادت بالسكان الي تجديد الممتلكات العامة المهجورة منذ سنوات طويلة و حتى الآن.



سوف يشارك في الورشة فالنتينا اوريليو مستشارة التخطيط الحضري لبلدية بولونيا و هي مدينة معروف عنها في ايطاليا اتباع سياسات تعمل علي اشراك السكان لاسيما في كل ما يتعلق بالتجديد الحضاري: هناك 11 مبنى مملوكًا للقطاع العام قام المواطنون بتصميمه بفضل مختبرات الجوار ، وأكثر من 70 اجتماعًا في 6 أحياء بحضور 1700 مشارك وحوالي 15000 ناخب شاركوا في المناقشات عبر الإنترنت حول نفس الموضوع.



سيتحدث أوريول نيلو ، من جامعة برشلونة المستقلة ، عن خطة التجديد الحضري والاجتماعي لمناطق مدينة برشلونة و ايضا انريك بارشينا ، مسئول العلاقات الدولية في برشلونة و تشارك حركة En Comù ، وهي حركة مدنية حكمت لسنوات طويلة مدينة برشلونة بالاضافة الي رئيس البلدية ادا كولو الذي ظل حتي قبل عدة سنوات زعيما للحركات التي ناضلت من أجل الحق في السكن في المدينة.

