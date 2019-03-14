اتفاق قطر للبترول مع إيني الإيطالية على حصص في المغرب

انسامد - 14 مارس - اذار - وقعت شركة قطر للبترول اتفاقية مع شركة إيني الإيطالية تستحوذ بموجبها على 30% من امتياز طرفاية للاستكشاف البحري في المياه الضحلة والذي يشمل 12 منطقة تقع قبالة شواطئ المملكة المغربية على المحيط الأطلسي.



و تتوزع حصص المشاركة في امتياز الاستكشاف في طرفاية بواقع 45% لشركة إيني (المشغّل)، و30% لقطر للبترول، و25% للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن المغربي.



يُذكر أن امتياز طرفاية للاستكشاف البحري في المياه الضحلة يغطي مساحة إجمالية تبلغ حوالي 23,900 كيلومتر مربع في مياه يصل عمقها إلى 1,000 متر. وستشمل المرحلة الأولى من الاستكشاف، التي تنتهي عام 2020، عدداً من الدراسات الجيولوجية والجيوفيزيائية بهدف تقييم الإمكانات الكاملة لمناطق الاستكشاف.



