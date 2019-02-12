معرض تورينو للتقنيات الحديثة من 13 الي 15 فبراير

انسامد - 12 فبراير - شباط - يقام في تورينو في الفترة من 13 الي
15 فبراير معرض الصناعة لقياس و اختبار الروبوتات و التقنيات
الحديثة المقدمة من شركة ايه اند تي ..
و الصالون موجه في الاساس الي رجال الاعمال المتميزين و الراغبين
في التركيز علي التدريب و الاعداد للكوادر البشرية .
و ترفع شركة ايه اند تي شعار اكتساب التميز ليس كافيا للاستثمار في
التقنيات المبتكرة و لكن يجب العمل علي تحسين و تطوير راس المال
البشري من خلال التدريب و التعليم ".
و يشارك في الصالون اكثر من 400 عارض محلي و اجنبي حيث يتوجهون
بمنتجاتهم للمديرين الفنيين للصناعات التحويلية الصغيرة و المتوسطة
و ايضا الكبيرة و شركات الخدمات و مراكز الابحاث للتعرف علي
التقنيات الحديثة و مشاركة الافكار و المعرفة..
يؤكد الرئيس التنفيذي للشركة لوتشيانو مالجارولي علي فكرةان "
الاستثمار في التكنولوجيا ضروري و يدفع بالمنافسة لكن يجب دعمه
بالابداع الفكري و التفكير العلمي."
ستبدأ المرحلة الاولي من المعروضات الايطالية الوطنية يوم 14
فبراير و سيشارك فيه 8 مراكز محلية.