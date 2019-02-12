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معرض تورينو للتقنيات الحديثة من 13 الي 15 فبراير
    انسامد - 12 فبراير - شباط - يقام في تورينو في الفترة من 13 الي 15 فبراير معرض الصناعة لقياس و اختبار الروبوتات و التقنيات الحديثة المقدمة من شركة ايه اند تي ..

    و الصالون موجه في الاساس الي رجال الاعمال المتميزين و الراغبين في التركيز علي التدريب و الاعداد للكوادر البشرية .

    و ترفع شركة ايه اند تي شعار اكتساب التميز ليس كافيا للاستثمار في التقنيات المبتكرة و لكن يجب العمل علي تحسين و تطوير راس المال البشري من خلال التدريب و التعليم ".

    و يشارك في الصالون اكثر من 400 عارض محلي و اجنبي حيث يتوجهون بمنتجاتهم للمديرين الفنيين للصناعات التحويلية الصغيرة و المتوسطة و ايضا الكبيرة و شركات الخدمات و مراكز الابحاث للتعرف علي التقنيات الحديثة و مشاركة الافكار و المعرفة.. يؤكد الرئيس التنفيذي للشركة لوتشيانو مالجارولي علي فكرةان " الاستثمار في التكنولوجيا ضروري و يدفع بالمنافسة لكن يجب دعمه بالابداع الفكري و التفكير العلمي." ستبدأ المرحلة الاولي من المعروضات الايطالية الوطنية يوم 14 فبراير و سيشارك فيه 8 مراكز محلية.

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