قطر تشتري سندات حكومية لبنانية بنصف مليار دولار

أنسامد - 22 يناير /كانون الثاني/ - أعلنت قطر أنها ستشتري سندات حكومية لبنانية بـ500 مليون دولار بعد 24 ساعة من زيارة قام بها أمير الدولة الخليجية لبيروت لحضور القمة العربية الاقتصادية.



وقال بيان رسمي نقلاً عن وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إنّ "دولة قطر ستقوم بشراء سندات الحكومة اللبنانية وتُقدَّر قيمتها بـ500 مليون دولار". وبحسب الوزير القطري، فإنّ الخطوة "تأتي لدعم الاقتصاد اللبناني". وقالت الصحف اللبنانيةإنّ المشكلة الأساس في البلد هي موضوع تشكيل الحكومة وعدم القيام بالإصلاحات وعدم القدرة على تحمّل أعباء تكاليف المالية العامة وخصوصاً خدمة الدين العام. ولفت الى أنّ تلك المعطيات لم تتغيّر، وتتجّه في العام 2019 الى مزيد من السوء، وبالتالي "فإنّ 500 مليون دولار تُعتبر "نقطة في بحر"، وإن لم نستفد من هذا الدعم، وسارعنا الى تشكيل حكومة وخوض غمار الإصلاح من خلال تفعيل البنود التي نحتاجها للحصول على أموال "سيدر"، فإنّ التداعيات الإيجابية للمبادرة القطرية ستزول في غضون شهرين".



