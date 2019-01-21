وزير البترول:تكثيف أعمال البحث والاستكشاف بخليج السويس

انسامد - 21 يناير - كانون ثاني - أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أن أعمال المسح "السيزمي" وإعادة تقييم البيانات التي تجريها وزارة البترول بمنطقة خليج السويس لطرح المناطق الجديدة وتكثيف أعمال البحث والاستكشاف كأحد محاور مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول تعطي توضيحاً أفضل للتراكيب الجيولوجية والخزان ما يدعم فرص زيادة الإنتاج من هذه المنطقة الحيوية.



وشدد الوزير- خلال رئاسته أعمال الجمعية العامة لشركتي الفرعونية للبترول وبترول خليج السويس (جابكو) لاعتماد الموازنة التخطيطية لعام 2020/2019 - على دعم الوزارة الكامل لكافة الجهود العلمية والبحثية والابتكارات القابلة للتطبيق في مشروعات زيادة الإنتاج والتطوير التي تشهدها مناطق إنتاج الزيت الخام، في ظل نجاح قطاع البترول في زيادة معدلات إنتاجه من خلال إضافة آبار جديدة منتجة بالتوازي مع الحفاظ على إنتاج المناطق القائمة وإعادة تأهيلها. وأشار إلى أن ما تحقق من نجاحات استكشافية وتنموية بمناطق العمل بالبحر المتوسط و قد اشار الوزير الي وضع 4 مشروعات تنموية كبرى منها حقل "آتول" على خريطة الإنتاج في توقيتات قياسية، ما أعطى دفعات قوية للشركات العالمية العاملة في هذه المناطق لزيادة استثماراتها وتكثيف أعمال البحث والاستكشاف، وهو ما يبدو جلياً في زيادة استثماراتها لزيادة معدلات الإنتاج.



