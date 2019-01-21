وصول نائب رئيس شركة إينى لبحث زيادة إستثماراتها بمصر

انسامد - 21 يناير - كانون ثاني - وصل إلى القاهرة بعد ظهر اليوم الإثنين " ماسيمو مانتوفانى" نائب رئيس شركة إينى العالمية قادما بطائرة خاصة من روما فى زيارة قصيرة لمصر تستغرق عدة ساعات يتابع خلالها ملف إستثمارات الشركة بمصر وإمكانية زيادتها الفترة القادمة صرحت مصادر مطلعة شاركت فى إستقبال " مانتوفانى " : سيلتقى نائب رئيس شركة إينى العالمية خلال زيارته لمصر مع عدد من كبار المسئولين والشخصيات لإستعراض ملف التعاون بين الشركة والحكومة المصرية وعلى ضوء ماتم الإتفاق عليه خلال إستقبال الرئيس " عبد الفتاح السيسى " لوفد الشركة برئاسة "" كلاوديو ديسكالزى" الرئيس التنفيذي لشركة "إينى" الأسبوع الماضى تاتي الزيارة فى إطار المتابعة الدورية للتقدم الذى تحرزه الشركة الإيطالية فى أعمالها فى مصر وإستعراض تطور أنشطة الشركة حيث تأتى مصر فى مقدمة الدول التى تولى الشركة اهتماماً بتطوير الاستثمار فيها حيث بلغ حجم استثمارات الشركة فى مصر حوالى 13 مليار دولار خلال السنوات الثلاث الماضية، وأن الشركة تعتزم زيادتها خلال الفترة المقبلة " ..



