توقيع اتفاقية شراكة بين النفط العمانية و«إيني» الإيطالية

انسامد - 15 يناير - كانون ثاني - وقعت وزارة النفط والغاز وشركتا النفط العمانية للاستكشاف والإنتاج و«إيني» الإيطالية اتفاقية تنقيب ومشاركة الإنتاج لمنطقة الامتياز 47 التي تقع في محافظة الداخلية وتغطي مساحة تصل إلى 8524 كيلومترا مربعا.



وقد منحت حقوق استكشاف المنطقة إلى شركتي النفط العمانية للاستكشاف والإنتاج و«إيني» الإيطالية بموجب العرض المشترك المقدم ضمن منح التراخيص لعام 2017.



وبموجب هذه الاتفاقية فإن شركة «إيني» الإيطالية هي الشركة المشغلة لمنطقة الامتياز 47 وتملك حصة بنسبة 90 بالمائة بينما تملك شركة النفط العمانية للاستكشاف والإنتاج نسبة 10 بالمائة ومن المتوقع أن تبدأ الأعمال الاستكشافية في المنطقة خلال العام الحالي.



ودخلت شركة النفط العمانية للاستكشاف والإنتاج وشركة «إيني» في تعاون مشترك تكلل بالنجاح من قبل فقد منحت الشركتان حقوق الاستكشاف في منطقة الامتياز 52 البحرية التي تقع على الساحل الجنوبي للسلطنة.



يذكر أن شركة النفط العمانية للاستكشاف والإنتاج أسست للاستثمار في مجالات الشق العلوي بقطاع النفط والغاز وتقوم بإدارة مجموعة من الاستثمارات والأصول على المستويين المحلي والدولي وهي إحدى الشركات المحورية التابعة لشركة النفط العمانية - الذراع الاستثمارية للحكومة في قطاع النفط والغاز والمجالات المرتبطة بقطاع الطاقة التي تسهم في دعم جهود السلطنة لتنويع الاقتصاد الوطني وترويج الاستثمار. كما وقعت كل من شركة بي . بي العالمية وشركة إيني الإيطالية اتفاقية أولية مع وزارة النفط والغاز للقيام بعمليات استكشاف للغاز بالسلطنة.



وستعمل الشركتان تحت هذه الاتفاقية مع حكومة السلطنة للوصول للاتفاقيات النهائية لحقوق الاستكشاف ومشاركة الإنتاج لمنطقة الامتياز - مربع 77 وسط عُمان، حيث ستدخل الشركتان حاليا في مناقشات تفصيلية مع وزارة النفط والغاز للانتهاء من تفاصيل الاتفاقية النهائية.



وتقع منطقة الامتياز - مربع 77 في وسط عُمان على مساحة 3100 كم مربع تقريبا وتبعد حوالي 30كم شرق منطقة الامتياز- مربع 61 وتندرج تحت عمليات شركة بي . بي وتشتمل على حقل خزان الذي بدأ الإنتاج منه منذ أكثر من عام ومشروع غزير الذي لا يزال تحت التطوير.



