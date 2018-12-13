مصر:"البترول" توقع 3 اتفاقيات تعاون مع "شلمبرجير" العالمية

انسامد - 13 ديسمبر - كانون اول - شهد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، وبال كبسجارد رئيس شركة "شلمبرجير" العالمية توقيع 3 مذكرات تفاهم للتعاون المشترك في مجالات التدريب والسلامة والصحة المهنية ومعدات مشروعات الغاز والبترول، وأكد كبسجارد أهمية دور مصر كمركز إقليمي لتجارة وتداول الغاز والزيت الخام.



وأوضح بيان لوزارة البترول والثروة المعدنية، أن بموجب مذكرة التفاهم الأولى تقوم شلمبرجير بتنفيذ برامج تدريبية متنوعة عملية ونظرية للمهندسين والجيولوجيين من طلبة الجامعات وحديثي التخرج والتعيين تشمل تطوير المهارات الإدارية والقيادية والفنية، وتتعلق مذكرة التفاهم الثانية بالتعاون وتبادل الخبرات في مجال السلامة والصحة المهنية للعمل على تطوير وتحسين أداء ونشر وتحفيز الوعي به وفقاً للمعايير الدولية المتبعة.



وتهدف مذكرة التفاهم الثالثة إلى دعم التعاون بين شركتي بتروجت وشلمبرجير في مشروعات البترول والغاز والبتروكيماويات خاصة في مجالات تصنيع المعدات الاستاتيكية وتسهيلات الإنتاج المبكر، وقام بتوقيعها المهندس وليد لطفي رئيس شركة بتروجت والمهندس كريم بدوي عن شركة شلمبرجير.



وأكد وزير البترول أهمية دور الشركات العالمية الكبرى في النجاحات التي تحققت في قطاع البترول وتدريب الكوادر المصرية واستيعاب التكنولوجيات الحديثة المتطورة التي تمثل حجر الزاوية في قدرة القطاع على مواجهة تحديات المستقبل، مشيراً إلى أنه تم استعراض مشروع التطوير والتحديث والذي يتم تنفيذه حالياً في قطاع البترول ودور شركة شلمبرجير في دعم هذا المشروع.



وعقب التوقيع، تفقد الملا وكبسجارد أحدث مجمع للشركة والذي يشمل أحدث التكنولوجيات في مجال الصيانة وتجهيز العمليات لأنشطة خدمات البترول وورش عمل ومعامل وتسهيلات أخرى مختلفة فضلاً عن الصيانة والتدريب والذي يعد من أكبر مجمعات شركة شلمبرجير على المستوى العالمي والذي تم تنفيذه في مدينة 6 أكتوبر. وأشار وزير البترول إلى أن الفترة القادمة ستشهد مزيداً من التعاون مع شلمبرجير، خاصة في مشروع بوابة مصر الإلكترونية لتسويق المناطق البترولية والاستكشاف والمشروع الضخم الذي يتم تنفيذه حالياً بمنطقتي البحر الأحمر وجنوب مصر لتجميع البيانات الجيوفيزيقية، بالإضافة إلى إتاحة فرص لشباب المهندسين والفنيين بقطاع البترول لصقل مهاراتهم الفنية والإدارية والتوعية بمبادئ السلامة والصحة المهنية في إطار استراتيجية الوزارة لبناء الكوادر البشرية لتحمل مسئوليات وتحديات المستقبل.



