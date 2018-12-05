مصر: أكثر من 5 مليارات دولار إستثمارات بريطانية

أنسامد - 5 ديسمبر/ كانون الأول - قال المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة المصري إن إجمالي الاستثمارات البريطانية في مصر يبلغ حاليًا 5 مليارات و405 ملايين دولار في قطاعات البترول والغاز والأسمدة والاستشارات المالية والزراعة والأسمنت والمواد الغذائية.



ونقلت وكالة أنباء الشرق الاوسط عن نصار قوله إن العلاقات المصرية البريطانية تاريخية واستراتيجية تستند إلى التفاهم المتبادل والعمل المشترك بين الجانبين في مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة.



وكان وزير التجارة والصناعة عقد جلسة مباحثات موسعة مع جيفري دونالدسون المبعوث التجاري البريطاني بحضور جيفري آدمز سفير المملكة المتحدة بالقاهرة، واستعرضت الجلسة مستقبل التعاون الاقتصادي بين البلدين خاصة في ظل قرار خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.



وأشار إلى أهمية التوصل لاتفاقات جديدة بين الجانبين، تدعم مسيرة التعاون الاقتصادي المشترك، وتسهم في تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية والصناعية بين الجانبين وتخدم الاقتصادين المصري والبريطاني على حد سواء.



ونوه نصار إلى أهمية تعزيز التعاون التجاري والاستثماري المصري البريطاني المشترك على المستويين الثنائي والمتعدد، مشيرًا إلى إمكانية إنشاء مشروعات مشتركة بدول شرق وغرب أفريقيا والاستفادة من اتفاقات التجارة الحرة والتفضيلية الموقعة مع تلك الدول ومن المكاتب التجارية المصرية المنتشرة بدول القارة الأفريقية في الترويج لتلك المشروعات.



وأكد وزير التجارة والصناعة ضرورة وضع خطة عمل شاملة لتحديد أولويات التعاون الاقتصادي المصري البريطاني خلال المرحلة المقبلة، قائلًا إن حجم التبادل التجاري بين مصر والمملكة المتحدة بلغ العام الماضي مليارين و491 مليون دولار مقارنة بمليارين و325 مليون دولار خلال عام 2016 بزيادة قدرها 7%.



وأشار إلى أن أهم بنود الصادرات المصرية للمملكة المتحدة تشمل الكابلات والزيوت والأسمدة والمنتجات الزراعية والملابس الجاهزة والكيماويات غير العضوية والمنسوجات والبلاستيك والحديد والصلب والسيراميك والمنتجات الورقية والأثاث.



ومن جانبه، قال جيفرى دونالدسون المبعوث التجاري البريطاني إن بلاده حريصة على تعزيز أطر التعاون المصري البريطاني المشترك في مختلف المجالات الاقتصادية، مشيرًا إلى ضرورة الحفاظ على وتيرة التعاون المشترك بين البلدين وبصفة خاصة بعد قرار خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.



وأضاف أن مصر تلعب دورًا استراتيجيًا بمنطقة الشرق الأوسط وقارة أفريقيا، لافتًا إلى أن هناك فرصًا ضخمة للتعاون بين مصر والمملكة المتحدة خاصة في مجالات التعليم والتعليم العالي والتدريب الفني والمهني وبناء القدرات والرعاية الصحية.



وأوضح دونالدسون أن الوضع المستقر للاقتصاد المصري حاليًا يبعث برسائل إيجابية لمجتمع الأعمال البريطاني لإنشاء مشروعات استثمارية مشتركة بالسوق المصرية، مشيرًا إلى إمكانية تفعيل التعاون بين المكاتب التجارية المصرية بقارة أفريقيا والمبعوثين التجاريين البريطانيين بدول القارة؛ لتوسيع نطاق التعاون الاقتصادي بين مصر والمملكة المتحدة بالقارة السمراء.



