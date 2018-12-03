أول خزان للغازالطبيعي المسال على ساحل المتوسط في سردينيا

انسامد - 3 ديسمبر - كانون اول - اعلنت انتونيلا فيجوس رئيسة بلدية سانتا جوستا ان أول خزان للغاز الطبيعي المسال على ساحل البحر المتوسط سيدخل حيز التشغيل ​​بحلول يونيو 2020. و اشارت الي انه سيتم انشاءالمشروع في منطقة ميناء سانتا جوستا الصناعي في أوريستانو سردينيا حيث تبلغ قيمة المشروع الذي تقوم بتنفيذه شركة هاي جاز 100 مليون يورو ، بتمويل مشترك من الاتحاد الأوروبي ، ويمثل نقطة تحول رئيسية لسوق الطاقة في سردينيا .



المشروع هو الأول من نوعه في إيطاليا فهو عبارة عن هيكل مكون من ستة خزانات افقية منخفضة الضغط لتخزين إجمالي 9000 متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال يمكن استخدامها لشبكة الإقليم الداخلية. وستقوم هذه الخزانات بتموين الكونسورتيوم الصناعي لمقاطعة أوريستانو ، بالإضافة إلى السفن الموجودة في الميناء الصناعي ، بما في ذلك السفن السياحية ، التي ستبدأفي استخدام هذا الغاز اعتبارًا من عام 2020 ، بالاضافة الي ضخ الغاز عبر الشبكة المحلية للمقيمين.



وأكد رئيس الكونسورتيوم الصناعي في أوريستانو ، ماسيميليانو داجا ، ان تلك مناسبة هامة بالنسبة لنا لجذب انتباه شركات الملاحة الكبرى التي تعمل في سوق الرحلات البحرية" الي مدينتنا. ستعمل السفينة الساحلية سانتا جوستا القادرة على حمل 7500 متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال علي تغذية الخزان الساحلي في سانتا جوستا.



