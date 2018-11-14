مصر:الملا يبحث مع رؤساء شركات البترول فرص زيادة الاستثمارات

انسامد - 14 نوفمبر - تشرين الثاني - بحث وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا مع قيادات شركات البترول العالمية المشاركة في مؤتمر (أديبك 2018) بأبوظبي فرص زيادة الاستثمارات في قطاع البترول والغاز المصري، داعيا إياهم لحضور مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول (ايجبس 2019) في دورته الثالثة خلال شهر فبراير المقبل.



وذكر بيان للوزارة اليوم أن الملا بحث مع الرئيس التنفيذي لمجموعة (بي بي) البريطانية بوب دادلي والرئيس الإقليمي للمجموعة بشمال أفريقيا هشام مكاوي، موقف أعمالها في إنتاج البترول والغاز في مصر وخاصة مشروع تنمية وإنتاج الغاز الطبيعي من حقول شمال الإسكندرية وغرب المتوسط والجاري الإسراع بتنفيذ المرحلة الثانية منه استعداداً لإطلاق باكورة إنتاج الغاز من هذه المرحلة خلال الشهر المقبل من حقلي (جيزة - فيوم).



كما بحث مع نائب الرئيس التنفيذي لشركة (شل) العالمية المهندس سامي اسكندر ورئيس شركة شل مصر المهندس جاسر حنطر، برامج عمل الشركة بمنطقة المياه العميقة بالبحر المتوسط والصحراء الغربية وتم استعراض الموقف التنفيذي لمشروع المرحلة (9ب) لتنمية وإنتاج الغاز الطبيعي بمنطقة غرب الدلتا بالمياه العميقة والخطط الجارية لربط آبار الغاز الجديدة بالمشروع تباعاً على الإنتاج، كما تم استعراض البرامج والأنشطة الاستكشافية الجديدة للبترول والغاز في مناطق امتياز شل في الصحراء الغربية. وناقش مع رئيس شركة (أديسون) الإيطالية والوفد المرافق له موقف العمل في مناطق امتيازها بمصر في المياه العميقة بالبحر المتوسط للبحث والاستكشاف عن الغاز الطبيعي، كما تم استعراض موقف تنمية حقل أبوقير البحري.كما بحث مع رئيس شركة (لوك أويل) الروسية فاجيت أليكبيروف خطط الشركة لبدء مرحلة جديدة من تنمية حقل مليحة للغاز الطبيعي في الصحراء الغربية خلال الفترة القريبة المقبلة، معربا عن تطلعه لزيادة استثمارات الشركة الروسية في مصر والتوسع في أنشطتها للبحث والاستكشاف وإنتاج البترول والغاز.من جهته.



أكد أليكبيروف استعداد شركته لفتح مجالات تعاون جديدة مع قطاع البترول في مجال التدريب لكوادر البترول المصرية في مراكز التدريب الخاصة بالشركة.وبحث المهندس طارق الملا مع رئيس أنشطة الاستكشاف في شركة (شلمبرجير) الأمريكية المهندس محمد الطوخي والرئيس التنفيذي للشركة في مصر ومنطقة شرق البحر المتوسط المهندس كريم بدوي، مشروعات المسح السيزمي وجمع البيانات في منطقتي البحر الأحمر وخليج السويس؛ لفتح المجال أمام طرح مزايدات عالمية جديدة للاستثمار في هذه المناطق خاصة أن استخدام التكنولوجيات المتطورة في تنفيذ هذه المشروعات يحقق الهدف المنشود منها بأعلى كفاءة ممكنة.



من جهتهم..أكد مسئولو (شلمبرجير) حرص شركتهم على تعزيز الشراكة مع قطاع البترول وزيادة حجم أعمالها في مصر استنادا إلى نجاح مشروعاتها الأخيرة والنمو المستمر في فرص الاستثمار.كما بحث مع ماتياس هيلمان الرئيس التنفيذي للحلول الرقمية بشركة (بيكر هيوز جنرال إلكتريك) الأمريكية والوفد المرافق موقف التعاون بين الجانبين في تنفيذ مشروع بوابة مصر الإلكترونية لتسويق المناطق البترولية والاستكشاف كخريطة استثمارية رقمية للترويج للمناطق الواعدة والتي تأتي في إطار مبادرات مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول وتطوير العمل البترولي باستخدام التكنولوجيا والتوسع في استخدام الحلول الرقمية، وتم بحث فرص التعاون المحتملة بينهما في المشروعات البترولية الجديدة.



واستعرض مع الرئيس التنفيذي لشركة (هاليبرتون) الأمريكية جو ريني والوفد المرافق له أنشطتها الحالية في مصر، مؤكداً أهمية التعاون بين الجانبين لتطبيق أحدث التكنولوجيات في مجال استخراج الزيت الخام، وأعرب "ريني" عن تطلع شركته إلى تعزيز حجم أعمالها في مصر في ضوء تزايد النشاط البترولي وتوسع قطاع البترول في مشروعات الاستكشاف وتنمية الحقول.



وبحث مع وفد من مسؤولي شركة (دراجون أويل) الإماراتية برئاسة السيد علي الجروان الرئيس التنفيذي للشركة الفرص المتاحة للاستثمار في مصر خاصة مع التوسع في طرح مناطق جديدة للبحث والاستكشاف عن البترول والغاز ولاسيما في منطقة البحر الأحمر خلال الفترة القريبة المقبلة، وأكد مسؤولو الشركة أن مصر من المناطق الواعدة التي تزخر بفرص واعدة للاستثمار البترولي والتي تعد محل اهتمام كبير للاستفادة منها في ضوء النجاحات التي تحققت خلال السنوات الأخيرة.



وناقش المهندس طارق الملا مع رئيس غرفة التجارة العربية الأمريكية ديفيد فيليبس دور الغرفة في دعم صناعة البترول والغاز المصرية من خلال المساهمة في جذب الاستثمارات الأمريكية إلى مصر وعرض الفرص الاستثمارية المتاحة أمامها.



