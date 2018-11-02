مصر: توقيع اتفاق تمويل توسعات معمل تكرير ميدور

انسامد - 2 نوفمبر/ تشرين الثاني - وقعت شركة " ميدور" المصرية عقد اتفاق مع تحالف يضم 5 بنوك لتوفير تمويل لتوسعات المعمل لزيادة طاقته التكريرية بقيمة تمويل تبلغ نحو 1.2 مليار دولار من إجمالي التكلفة البالغة نحو 2.3 مليار دولار.



شهد توقيع الاتفاق وزير البترول المصري، المهندس طارق الملا بين شركة ميدور مع رؤساء تحالف بنوك كريدي اجريكول وبنك بي ان بى باريبا الفرنسيين وبنك CDP الإيطالي، والبنك الأهلي المصري وبنك أبو ظبي الوطني كمستشار مالي للمشروع.



حضر مراسم توقيع الاتفاق السفير الإيطالي بالقاهرة جيامباولو كانتيني، ورئيس هيئة تنمية الصادرات الإيطالية (SACE) الضامنة للقرض، بالإضافة إلى رئيس شركة تكنيب الإيطالية المقاول العام للمشروع ورئيسي شركتي إنبي وبتروجت.



وقال الوزير إن توسعات معمل تكرير ميدور تأتي في إطار استراتيجية وزارة البترول لتطوير وزيادة طاقات معامل التكرير والعمل على زيادة الكميات المنتجة من المنتجات البترولية، حيث ترتفع الكميات المنتجة من معمل تكرير ميدور من البوتاجاز والبنزين عالي الأوكتين ووقود النفاثات والسولار والفحم والكبريت من 6ر4 مليون طن حاليا إلى 6ر7 مليون طن بعد انتهاء مشروع التوسعات.



وأكد الملا أن المشروع سيؤثر إيجابا على توفير كميات أكبر من احتياجات السوق المحلى من هذه المنتجات الاستراتيجية والمساهمة في تحقيق استراتيجية الوزارة لتحقيق سياسة الاكتفاء الذاتي من المنتجات البترولية وهو ما يتوافق مع المشروع القومي للدولة بتحويل مصر لمركز إقليمي لتجارة وتداول البترول والغاز، فضلاً عن إنتاج منتجات عالية الجودة تتوافق مع المواصفات العالمية بما يسهم في توفير سيولة دولارية نتيجة تصدير بعض المنتجات ذات المواصفات القياسية العالمية (Euro-5).



وأشار الوزير إلى أن القرض المقدم من تحالف البنوك العالمية يؤكد الثقة في المناخ الاستثماري الجاذب في مصر في ظل سياسة الإصلاح الاقتصادي الحالية، ويدعم العلاقات المصرية الإيطالية في مجال البترول والغاز، لافتا إلى أن شركتي إنبي وبتروجت ستحصلان على 50% من حجم المكون لهذا المشروع في إطار تعظيم المكون المحلي في المشروعات البترولية الكبرى في ظل النجاحات التي حققتها في المشروعات التي نفذتها.



من جانبه، أكد السفير الإيطالي أن المؤسسات الإيطالية المشاركة في المشروع كان لها دور مهم في التوصل لهذا الاتفاق، الذي يعد أحد أهم المشروعات في مجال تنمية وتطوير قدرات مصر التكريرية في المنطقة ويدعم تواجد الشركات الإيطالية ومشاركتها في المساهمة في تطوير الإمكانيات الكبرى التي تمتلكها مصر في قطاع البترول والغاز.



ولفت إلي أن الشركات الإيطالية تهدف إلى القيام بدور حيوي في مشروع تحويل مصر لمركز إقليمي لتجارة وتداول البترول والغاز لما له من تأثير إيجابي على تأمين إمدادات الطاقة للاتحاد الأوروبي وتدعم إمكانيات التعاون المشترك بين البلدين.



