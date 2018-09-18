اتحادالغرف يقترح إنشاء تكتل بحرى عربى متوسطى لتنمية الصادرات

انسامد - 18 سبتمبر - ايلول - اقترح أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف المصرية والمتوسطية والأفريقية طرح مشروع معونة فنية لإنشاء تكتل بحرى عربى متوسطى، والعمل على إعادة تسيير الخط الملاحى السريع لتنمية الصادرات الزراعية وزيادة تنافسيتها.



وأشار الوكيل - خلال كلمته فى افتتاح الحوار المصرى الإيطالى للنقل البحرى الذى نظمته الأكاديمية العربية للنقل البحري - إلى ضرورة التوسع فى برنامج الممر الأخضر الذى يقدم معونة فنية من المزارعين الإيطاليين لنظرائهم المصريين، لإنتاج ما يحتاجه السوق الأوروبي بالمواصفات المطلوبة مع توصيلهم بسلاسل التسويق الأوروبية.



ودعا الوكيل إلى ضرورة خلق آليات لجذب الشركات الإيطالية فى قطاع النقل واللوجيستيات، وخلق شراكات فى البنية التحتية وفى قطاع الخدمات .



وشدد على أهمية التعاون فى إنشاء المراكز اللوجيستية والبورصات السلعية، فى إطار التعاون مع اتحاد الغرف الإيطالية والبورصات السلعية التابعة له، فضلا عن التعاون فى مجال النقل النهرى، فى إطار برنامج الاتحاد الأوروبي للممرات البحرية السريعة.



وطالب الوكيل بضرورة تعظيم مشاركة الهيئات الإيطالية فى برنامج الاتحاد الأوروبى للتعاون عبر الحدود مع تشكبل لجنة دائمة تقوم بعقد لقاءات دورية للمستثمرين الإيطاليين فى مصر لمناقشة المشاكل والمعوقات التى يواجهونها فى المرحلة الحالية، وسيقوم اتحاد الغرف بالسعى لحلها على مختلف المستويات التنفيذية والسياسية.



