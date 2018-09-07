مصر: ارتفاع إنتاج حقل ظهر إلى 2 مليار قدم مكعب يوميا

انسامد - 7 سبتمبر - ايلول - قال المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية المصري، إن إنتاج حقل ظهر ارتفع إلى 2 مليار قدم مكعب غاز طبيعي يومياَ، مضيفا أن إجمالي ما تم إنفاقه في مشروع ظهر بلغ 7.7 مليار دولار حتى الآن، وذلك حسبما أفادت وكالة انباء الشرق الاوسط.



وأكد الملا، في بيان اليوم الجمعة، أن ما تحقق من إنجاز قياسي يحسب للكوادر البترولية التي تعمل على تنمية المشروع الذي يحظى بدعم ومتابعة واعية من القيادة السياسية، حيث كان لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي ومتابعته المستمرة وتوجيهاته بتذليل العقبات أكبر الأثر في نجاح المشروع الذي صار إنجازه والإسراع بوضعه على الإنتاج قصة نجاح عالمية، سواء من حيث التوقيتات والأرقام القياسية التي حققها أو التقنيات الحديثة التي استخدمها.



جاء ذلك خلال رئاسة وزير البترول اجتماع الجمعية العامة لشركة "بتروشروق" لاعتماد نتائج الأعمال للعام المالي 2017/2018.



وأضاف الوزير أن التعاون المثمر والبناء بين قطاع البترول وشركة إيني الإيطالية، والدور الحيوي الذي تقوم به شركات قطاع البترول " إنبى وبتروجت وخدمات البترول البحرية" لإنجاز المشروع تحت إشراف شركة بترول بلاعيم يعد مثالاً حياً على تضافر جهود وزارة البترول بالتعاون مع شركائها لزيادة إنتاج مصر من الثروة البترولية.



وأوضح أن زيادة إنتاج حقل ظهر وكذلك مشروعات تنمية حقول الغاز الطبيعي الكبرى التي ينفذها قطاع البترول ستسهم بقوة في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي وسد الفجوة بين الإنتاج المحلى والاستهلاك وتحقق خطة الدولة في زيادة الإنتاج بما يسهم في تخفيف العبء عن كاهل الموازنة العامة للدولة.



من جانبه، أوضح المهندس عاطف حسن رئيس شركة "بتروشروق"، أن إنتاج حقل ظهر الحالي يرفع إجمالي إنتاج الغاز الكلي لشركة بترول بلاعيم "بتروبل" إلى حوالي 3.6 مليار قدم مكعب غاز يومياً، بالإضافة إلى إنتاجها من الزيت الخام والمتكثفات والذي يصل بإنتاج بتروبل لأكثر من حوالي 740 ألف برميل زيت مكافئ يومياً.



