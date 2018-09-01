"أراضي دبي" تعلن عن انطلاق معرض دبي للعقارات في شنغهاي غدا

أنسامد - الأول من سبتمبر - أعلنت دائرة الأراضي والأملاك في دبي عن بدء فعاليات معرض دبي للعقارات الذي سينطلق اليوم في مدينة شنغهاي الصينية ويستمر ثلاثة أيام .



يشارك في هذا الحدث - الذي ينظمه مركز تشجيع وإدارة الاستثمار العقاري بالدائرة - مجموعة مختارة من كبرى الشركات العاملة في مجال التطوير العقاري والوساطة والتمويل في دبي .



وسيركز وفد الدائرة المشارك في المعرض على السمات الفريدة التي تتمتع بها إمارة دبي كواحدة من أفضل الوجهات الإستثمارية والسياحية في العالم إضافة إلى تسليط الضوء على القطاع العقاري الحيوي وما يوفره من خيارات متنوعة تناسب مختلف أطياف المشترين للأغراض الاستثمارية أو حتى الإقامة العائلية.



ويأتي هذا المعرض ضمن خطة شاملة وضعها مركز تشجيع وإدارة الاستثمار العقاري يقوم بموجبها تنظيم جولة ترويجية من المعارض أبرزها معرض دبي للعقارات في لندن الذي سيقام للفترة من 16 إلى 18 نوفمبر المقبل و في مومباي في الفترة من 7 إلى 9 ديسمبر المقبل وفي موسكو خلال الفترة من 19 إلى 21 أبريل المقبل .



