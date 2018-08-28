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تويوتا تستثمر 500 مليون دولار في أوبر لسيارات ذاتية القيادة
    انسامد - 28 اغسطس / اب - أعلنت شركة تويوتا، أكبر مصنع للسيارات في العالم، أنها بصدد استثمار 500 مليون دولار في شركة "أوبر" وتوسيع الشراكة بينهما لتطوير السيارات ذاتية القيادة.

    وقالت تويوتا إن الاستثمار يشمل الإنتاج الضخم للسيارات ذاتية القيادة التي ستستخدمها شركة "أوبر".

    وأضافت أن هذه الخطوة ستمثل طريقة لكلا الشركتين للحاق بالمنافسين في سوق السيارات الذاتية القيادة.

    ومن شأن هذه الصفقة رفع قيمة "أوبر" إلى 72 مليار دولار رغم خسائرها المتزايدة.

    وقال شيجيكي تومويلما، نائب الرئيس التنفيذي لشركة "تويوتا موتور كوربوريشن"، إن "الاتفاقية والاستثمار يشكلان علامة بارزة في تحولنا إلى شركة للتنقل حيث نساعد على توفير مسار للتوسع الآمن لخدمات وخيارات التنقل".

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