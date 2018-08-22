مصر: أباتشي الأمريكية تخطط لاستثمار مليار دولار سنويا

أنسامد - 22 أغسطس / آب / - بحث المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية المصري، مع جون كريستمان الرئيس التنفيذي لشركة أباتشى الأمريكية للنفط، سبل تطوير وتوسيع النشاط الاستكشافي للشركة في مصر، وكذلك موقف أعمال الشركة القائمة وخططها الاستثمارية المستهدفة خلال السنوات القادمة في مجالات البحث والاستكشاف والإنتاج لتحقيق المزيد من الاكتشافات لدعم احتياطي وزيادة إنتاج مصر من البترول والغاز.



وذكرت وكالة أنباء الشرق الاوسط أن الملا استعرض مع مسئولي الشركة المشروع الجاري تنفيذه لتحديث وتطوير قطاع البترول وبرامجه السبع في كافة الأنشطة البترولية المختلفة خاصة برنامج تنمية الموارد البشرية ودور الشركات العالمية في هذه البرامج، وأهم النجاحات التي حققها قطاع البترول خلال الفترة الأخيرة والإجراءات التي اتخذتها الدولة لتهيئة المناخ الاستثماري في مصر.



من جانبه، قال رئيس أباتشي العالمية إنه من المخطط أن تصل استثمارات الشركة في مصر إلى حوالي مليار دولار سنوياً، بما يعكس ما تمثله مصر من أهمية بالنسبة لأباتشي، مشيراً إلى أنه جاري دراسة مناطق جديدة للتقدم في المزايدات التي سيتم طرحها وذلك في ضوء الاحتمالات البترولية المرتفعة التي تتميز بها مناطق مصر البترولية.



كما أبدى كريستمان رغبته في تكوين فريق عمل مشترك لإعداد خطة عمل لمدة 5 سنوات قادمة تشمل برامج الاستكشاف والحفر وحجم استثماراتها والإنتاج المتوقع باستخدام أحدث التكنولوجيات في صناعة البترول والغاز.



ولفت كريستمان إلى أنه من المخطط بدء العمل في منطقة الامتياز الجديدة "شرق بحرية" بالصحراء الغربية التي تم توقيع اتفاقيتها منتصف الشهر الماضي، فور الانتهاء من الإجراءات والتصاريح اللازمة لبدء أعمال برنامج الحفر الطموح في هذه المنطقة باستخدام حفارين.



وأشاد رئيس أباتشي بما تم في مصر خلال السنوات الثلاث الماضية من إنجاز في كافة النواحي الاقتصادية بصفة عامة وقطاع البترول بصفة خاصة، مشيراً إلى أن مصر تسير في الاتجاه الصحيح من خلال رؤية شاملة واضحة وقرارات جريئة تشجع على جذب المزيد من الاستثمارات.



