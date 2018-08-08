مصر:شغيل خط أنابيب حقل نورس بتكلفة 300 مليون دولار نهاية2018

أنسامد - 8 أغسطس/آب/ - ناقش وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا الموقف التنفيذي للمرحلة الثالثة من تنمية حقل نورس بمنطقة غرب أبو ماضي والذي تمثل في إنشاء خط أنابيب (نورس - أبو ماضي - الجميل) بتكلفة إجمالية تبلغ 300 مليون دولار؛ بهدف نقل 700 مليون قدم مكعب من الغاز يوميا عبر الخطين الجديدين اللذين سيتم إنشاؤهما، حيث أنه من المقرر الانتهاء منه بنهاية عام 2018. وذكر بيان للوزارة اليوم /الأربعاء/، أن ذلك جاء خلال اجتماعه مع قيادات الوزارة والشركة القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) ورؤساء شركات بتروبل، إنبي، بتروجت وخدمات البترول البحرية بمنطقة الجميل ببورسعيد؛ لمتابعة مشروعات تنمية وإنتاج حقول الغاز الطبيعي بدلتا النيل التابعة لشركة بترول بلاعيم (بتروبل) والتي تضم مشروع المرحلة الثالثة لتنمية حقل نورس بمنطقة غرب أبو ماضي إلى جانب مشروع لتنمية وإنتاج الغاز لأول مرة من كشف بلطيم جنوب غرب بمنطقة تنمية جنوب بلطيم شرق دلتا النيل.



وأضاف البيان أن مشروع إنشاء خط أنابيب " نورس - أبو ماضي - الجميل" يتضمن خطين جديدين لنقل الغاز يوميا، الأول من حقل نورس إلى محطة معالجة الغازات بأبو ماضي، والثاني من المحطة البرية بأبو ماضي إلى المحطة البرية بالجميل ببورسعيد؛ ليتم معالجة الغاز في محطة الجميل ثم ضخه في الشبكة القومية للغازات الطبيعية، لافتا إلى أن شركة (إنبي) تنفذ أعمال التصميمات التفصيلية للمشروع وشركة (بتروجت) تنفذ أعمال التغليف للخطوط والإنشاءات.



من جهته..استعرض المهندس عاطف حسن رئيس شركة (بتروبل) - خلال الاجتماع - الموقف التنفيذي لمشروع تنمية كشف بلطيم جنوب غرب المخطط وضعه على خريطة الإنتاج منتصف العام القادم والذي يهدف إلى إنتاج 500 مليون قدم مكعب من الغاز يوميا وحفر 6 آبار وإنشاء منصة بحرية تزن قرابة 2400 طن على عمق 23 مترا تحت سطح البحر، إضافة إلى خط بحري لنقل الإنتاج للشاطىء ويتم استكماله في الجزء البري بطول 35 كم حتى يصل إلى المحطة البرية لأبو ماضي، وذلك بتكلفة إجمالية تبلغ 380 مليون دولار.



وقال إن شركة (إنبي) تقوم بأعمال التصميمات التفصيلية لتسهيلات الإنتاج وشركة (بتروجت) تقوم بأعمال التصنيع للمنصة البحرية وكذلك الإنشاءات الخاصة بالخط البري وشركة (خدمات البترول البحرية) تقوم بالتركيبات الخاصة بالمنصة البحرية وكذلك أعمال الإنشاءات بالخط البحري.



