الاتحاد الأوروبي يشغل أكبر حقل طاقة شمسية في غزة

انسامد - 3 اغسطس / اب - أعلن الاتحاد الأوروبي، تشغيل أكبر حقل طاقة شمسية في قطاع غزة، ما سيوفر 0.5 ميجاواط من الكهرباء لتشغيل محطة لتحلية مياه البحر، جنوبي القطاع. وقال مكتب الاتحاد في غزة في بيان صحفي: "محطة تحلية مياه البحر جنوبي غزة، الممولة من قبل الاتحاد الأوروبي، تزود 75 ألف مواطن في محافظتي خان يونس ورفح بمياه الشرب".



وأضاف: "بفضل حقل الطاقة الجديد والاستثمارات، فإن محطة التحلية ستوصل مياه الشرب إلى 250 ألف مواطن في جنوب غزة بحلول عام 2020".



وقال مفوض الاتحاد الأوروبي لسياسة الجوار ومفاوضات التوسع الأوروبية يوهانس هان: "حقل الطاقة الشمسية يعتبر حيويا لمواجهة الاحتياجات الملحة للمياه في غزة، مما سيخلق ظروفا معيشية ملائمة، وسيخفف التوتر في منطقة معرضة بشدة للنزاعات".



