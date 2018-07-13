لويزا توديني رئيس لجنة الجودة الإيطالية :

انسامد 11 يوليو/ تموز
أعلنت لويزا توديني رئيس لجنة ليوناردو " أن نظام الإنتاج لدينا
لا يزال جذابًا لرأس المال الأجنبي ، وهناك إمكانات كبيرة
لأعمالنا اليوم تتمثل في تحدي الابتكار".
جاء ذلك في كلمة لها اليوم في لندن حول موضوع جذب إيطاليا
للاستثمارات الأجنبية ، و ذلك في إطار الحدث الذي ترعاه ' AIFI '
و ' EY ' عن " رأس المال الصناعي الخاص في إيطاليا " .
و أضافت " أن التحول الرقمي يواصل على نحو متزايد التأكيد على
أنه العنصر الأساسي للنمو و التنافسية ، وأنه ليس مجرد ثورة ، بل
تطور يشمل كافة القطاعات : إن الشركات الإيطالية تعيد صياغة ' صنع
في إيطاليا ' من خلال الابتكارات ، و هي تخلق نموذجا جديدا يسترشد
بالتفرد و التخصص ، و تجربة المنتج ،
وعبور الحدود من خلال التجارة الاليكترونية ، و بشكل خاصة في
القطاعات الرائدة مثل الأزياء و المواد الغذائية و الأثاث و الآلات
. كما أن الصناعة الإيطالية تستثمر أيضا في القطاعات الناشئة ذات
التقنية العالية مثل التكنولوجيا الحيوية و الروبوتات و الألات
المتقدمة تكنولوجيا ' الميكاترونيكس ' و التكنولوجيا الخضراء " .
وقالت " إن تشغيل النظام البيئي الإيطالي ينمو بسرعة ، مع بدء
عمل نحو 7400 ابتكار جديد تضم 10200 من العاملين ، والتي سوف تسهم
بشكل كبير في مستقبل نظامنا الصناعي " .
و قالت توديني " مع أخذ سمات النظام الصناعي الإيطالي الذي
يتكون بشكل أساسي من المشروعات الصغيرة والمتوسطة الحجم ، فإن
إيجاد شركاء جدد هو أمر مهم لتعزيز الإنتاجية و التنافسية و
الإبتكار، وفي الوقت نفسه ، فإن الابتكار و المرونة و التصميم
لا يزالوا يشكلون القوة الحقيقية للمشروعات الإيطالية الصغيرة
والمتوسطة ، فحجمها و حجم رأس مالها المنخفض يمثلان حدودها
الرئيسية .
وخلصت لويزا توديني إلى القول " بأنه لتسريع عملية الإبتكار
التي تجري بالفعل ، فإن هناك حاجة لتطوير البنية الأساسية ، لضمان
التواصل و البدء في توسيع نطاقها " . والأكثر من ذلك هو تعزيز
تكامل أكبر بين عالم البحث و الشركات المنتجة و دعم الشركات
الإيطالية في مشروعاتها للبحث الصناعى الذي يهدف إلى خلق عملية -
الحالة الفنية الرائعة - في المنتجات والخدمات . ويتعين أن تعمل
الابتكارات على تحول القطاع العام أيضا .