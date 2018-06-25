حوالي 100 مليار دولار استثمارات اماراتية في الولايات المتحدة

انسامد - 25 يونيو / حزيران - قال وزير الاقتصاد الإماراتي سلطان بن سعيد المنصوري ان إجمالي الاستثمارات الاماراتية في الولايات المتحدة الامريكية بلغ حوالي 100 مليار دولار.



وبحث سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد الإماراتي مع ويلبور روس وزير التجارة الأمريكي سبل الارتقاء بآفاق التعاون الثنائي بين البلدين في الجوانب الاقتصادية والتجارية.



واشارت وكالة الانباء الإماراتية الي أن الجانبان عقدا اجتماعا ثنائيا في واشنطن خلال زيارة رسمية لسلطان بن سعيد المنصوري للمشاركة في أعمال قمة " اختر أمريكا للاستثمار2018 " والتي عقدت خلال الفترة من 20 إلى 22 يونيو الجاري.



ناقش الجانبان - خلال الاجتماع - المستوى الراهن للعلاقات الاقتصادية والتجارية ومجالات تطويرها وتنميتها خلال المرحلة المقبلة في ظل الفرص الاستثمارية الواعدة المطروحة في أسواق الطرفين وسبل الاستفادة من اتفاقيات التعاون والشراكة الموقعة في العديد من القطاعات الحيوية.



كما بحث الجانبان الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الولايات المتحدة الأمريكية على واردات الحديد و الألمنيوم المتجهة إلى أسواقها حيث تعد الإمارات من أهم مصدري الألمنيوم إلى الولايات المتحدة .



و أكد سلطان بن سعيد المنصوري قوة العلاقات الثنائية التي تجمع دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية خاصة على الصعيدين الاقتصادي والتجاري حيث تشكل الإمارات أحد أهم الأسواق للصادرات الأمريكية في المنطقة فيما تشكل الولايات المتحدة ثالث أكبر شريك تجاري للدولة.



وقال المنصوري إنه بالنظر إلى أرقام التبادل التجاري بين البلدين نجد أنها تضاعفت خلال العقد الماضي بعدما سجلت التجارة الخارجية غير النفطية نحو 24 مليار دولار خلال عام 2017 منهم 4 مليارات دولار صادرات إماراتية.



و أوضح المنصوري أن رصيد الاستثمارات الإماراتية المباشرة في السوق الأمريكي بلغ حوالي 27.5 مليار دولار وهو ما يمثل حوالي 12800 وظيفة في الولايات المتحدة فيما تقدر إجمالي قيمة الاستثمارات الإماراتية بالولايات المتحدة حوالي 100 مليار دولار.



واضاف أن الشركات الإماراتية تستثمر في الصناعات ذات القيمة المضافة مثل صناعات الأدوية والبنى التحتية والنقل كما ترتكز العلاقات التجارية الثنائية على قطاعات حيوية مثل الطيران والرعايا الصحية والتكنولوجيا والتشييد والبناء إذ تعد شركات الطيران الإماراتية من بين أكبر مشتري طائرات بوينغ الأمريكية في العالم.



من جانبه شدد ويلبور روس وزير التجارة الأمريكي على أهمية العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين والحرص على تعزيز أطر الشراكة القائمة بما يحقق المنفعة المتبادلة ويخدم الأهداف التنموية للبلدين.



و أكد أن الإمارات شريك تجاري واستثماري مهم للولايات المتحدة الأمريكية.



