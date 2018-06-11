مسئول مصري يغادر الي ايطاليا لبحث التعاون الثنائي

انسامد - 11 يونيو / حزيران - غادر القاهرة السفير" أحمد شاهين " الأمين العام للوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية التابعة لوزارة الخارجية متوجها إلى ميلانو فى زيارة إلى إيطاليا تستغرق عدة أيام يبحث خلالها دعم التعاون ..



صرحت مصادر مطلعة شاركت فى وداع " شاهين " : سيلتقى الأمين العام للوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية خلال زيارته لإيطاليا مع عدد من كبار المسئولين والشخصيات لإستعراض ملف التعاون خاصة فى مجال خدمة أغراض التنمية فى أفريقيا، والاهتمام المصرى بالمساهمة فى بناء قدرات الكوادر الأفريقية، والإيمان بأهمية دعم مشروعات التعاون ..



وأوضحت نشرة التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن حجم التجارة بين البلدين انخفضت خلال فبراير الماضي بنسبة 19.7% لتبلغ 242.122 مليون دولار في مقابل 498.137 مليون دولار.



وأشارت إلى انخفاض واردات مصر من إيطاليا بنسبة 11.3% خلال أول شهرين من العام لتسجل 588.925مليون دولار مقابل 663.712 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، كما تراجعت بنسبة 26.6% لتبلغ 242.122 مليون دولار مقابل 329.845 مليون دولار.



ولفتت النشرة إلى تراجع الصادرات المصرية لإيطاليا خلال شهري يناير وفبراير الماضيين بنسبة 6.4% لتسجل 378.814 مليون دولار مقابل 404.634مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، لتستحوذ على 8.4% من إجمالي قيمة الصادرات المصرية خلال تلك الفترة، بينما ارتفعت خلال فبراير بنسبة 3.5% لتبلغ 174.133 مليون دولار مقابل 168.29 مليون دولار.



ولفتت إلى أن ذلك يرجع إلى انخفاض صادرات مصر من الخصر والنباتات والدرنات الصالحة للأكل إلى إيطاليا بنسبة 39.8% خلال يناير وفبراير 2018 لتسجل 17.265 مليون دولار مقابل 28.685مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، وكذلك الوقود والزيوت المعدنية ومنتجات تقطيرها بنسبة 23.2% لتبلغ 147.337 مليون دولار مقابل 191.838مليون دولار، والأسمدة بنسبة 7.3% لتبلغ 23.391 مليون دولار مقابل 25.242 مليون دولار.



