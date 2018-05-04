إيطاليا: اقليم ابوليا يعتبر العالم العربي فرصة لمنتجاته

اعتبر رئيس اقليم ابوليا، ميشيل إميليانو، أن الدول العربية لاسيما دول الخليج ومصر تمثل فرصة استراتيجية بالنسبة للإقليم الإيطالي، بينما أكد دومينيكو لافورجيا مدير إدارة التنمية الاقتصادية الإقليمية انفتاح العرب على المنتجات الإيطالية، ودعا إلى الترويج لمنتجات بوجليا وتعزيز التعاون الاقتصادي. باري/ قال الرئيس الإقليمي في ابوليا ميشيل إميليانو، أن " دولا عربية مثل السعودية ومصر والإمارات والكويت وسلطنة عمان وقطر أصبحت تمثل فرصة استراتيجية بالنسبة لبوجليا، مع حجم تبادل تجاري بلغ 246 مليون يورو خلال عام 2017".



انفتاح عربي على المنتجات الإيطالية وأضاف إميليانو في كلمته خلال مراسم افتتاح بورصة الشركات الإيطالية - العربية في باري، أن " هذه الدول تمثل فرصة من أجل تعزيز الحوار الهام من أجل إقليمنا، الذي يعد جغرافيا البوابة إلى الشرق". بينما أوضح دومينيكو لافورجيا مدير إدارة التنمية الاقتصادية الإقليمية، أن الدول العربية منفتحة على منتجات مثل الآلات والمعدات الميكانيكية الهندسية المتقدمة والاقتصاد الأخضر ومواد البناء والمعدات الطبية وأدوات التجميل، وهي جميعا مرتبطة بالقطاعات الاستراتجية في ابوليا. وتابع أنه " من المهم رفع الوعي بشأن منتجات ابوليا وخبراتها العملية، وبشكل خاص الجزء الأكثر ابتكارا في بوجليا، والهدف من هذه المبادرة هو دعم المنتجات العالية الجودة في الإقليم، وخلق الظروف الملائمة من أجل التعاون الاقتصادي، وتعزيز فرص الاستثمارات في بوجليا". ويحمل المؤتمر الذي يعقد حاليا في بوجليا عنوان "إيطاليا وتحديات الأسواق العربية.. ابوليا في عمليات تدويل المؤسسات". السيناريوهات الدولية وآفاق التنمية وتحدث ممثلون عن الحكومات العربية خلال الجلسة الأولى، التي جاءت تحت عنوان "من البحر المتوسط للخليج.. السيناريوهات الدولية وآفاق التنمية"، بينما جرى التركيز في الجلسة الثانية التي حملت عنوان "الفرص وأدوات الدعم من أجل التدويل" على النظام البنكي والعلاقات التجارية. ويتضمن برنامج المؤتمر عددا من الموضوعات والندوات الموجهة للشركات لكنها مفتوحة أمام الجمهور. وخلال الندوة التي أقيمت في الساعة الثالثة مساء كان التركيز على مصر، التي توفر قدرا كبيرا من الاحتمالات بالنسبة للمؤسسات الإيطالية، في حين عقدت في الرابعة مساء ندوة عن الفرصة في دول الخليج بمشاركة رضوان عبد الكريم حافظ من هيئة الأغذية السعودية وإبراهيم مختار تامر من مجموعة بن لادن السعودية ونيكوليتا دانيلي من أوريون للاستشارات في دبي.



