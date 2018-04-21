توتال وأرامكو توقعان مذكرة تفاهم لإنشاءمجمع بتروكيماويات ضخم

أنسامد - 21 إبريل/نسان - وقعت مجموعة النفط الفرنسية توتال مذكرة تفاهم مع شركة أرامكو السعودية للنفط، لبناء ما وصفته الشركتان بأنه مجمع عملاق للبتروكيماويات في المملكة، بحسب بيان أصجرته مجموعة توتال.



وسيتطلب المشروع استثمارات تبلغ نحو خمسة مليارات دولار، وسيدمج مع مصفاة نفط تعمل بالفعل كمشروع مشترك بين أرامكو وتوتال. ومن المقرر، أن تبدأ أعمال الهندسة والتصميم في الربع الثالث من العام 2018.



وسيقوم الاتفاق الذي وقع خلال زيارة قام بها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى باريس بتعزيز شركة أرامكو في إطار استعدادها للاكتتاب العام ومساعدة المملكة في تنويع اقتصادها بعيداً عن النفط.



وقال الرئيس التنفيذي لشركة توتال باتريك بويان في بيان: "سيمكننا هذا المشروع من تعزيز علاقاتنا مع أرامكو السعودية التي نجحنا في تشغيل أكبر مصافيها وأكثرها كفاءة في العالم،" مضيفاً أنه "سيوفر ثمانية آلاف وظيفة جديدة، ويُدخل تقنيات جديدة إلى المملكة." ويقوم ولي العهد السعودي بجولة عالمية لجذب الاستثمارات الأجنبية، تحقيقا لرؤية المملكة 2030 لإصلاح الاقتصاد السعودي.



