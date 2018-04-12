الحكومة الإيطالية تتلقى ثلاثة عروض لشراء شركة الطيران "أليتاليا"

انسامد 12 ابريل/ نيسان ذكرت وزارة التنمية الاقتصادية الإيطالية، الأربعاء، أن الحكومة تلقت ثلاثة عروض لشراء شركة النقل الجوي "أليتاليا"، من بينها عرض تضمن تدابير ملموسة بالنسبة للموظفين وخطوط الشركة. وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا) أن وزير التنمية الاقتصادية الإيطالي كارلو كاليندا أعلن، في تصريح للصحافة، عن عزمه تمديد فترة استحقاق القرض الحكومي الممنوح لشركة الطيران "أليتاليا" في شهر ماي 2017، والتي كان من المفترض أن تنتهي في متم أبريل الجاري، لمنح المفاوضين الوقت الكافي لتقييم العروض المقدمة و استكمال إجراءات بيعها. وأشارت الوكالة إلى أن الشركات الثلاث التي قدمت عروض للاستحواذ على "أليتاليا" ، المتعثرة ماليا ،هي "لوفتهانزا" و "إيزيجيت" وخطوط الطيران الهنغارية "ويز آير". وحسب المصدر ذاته فإن المفاوضيين سيشرعون في الأيام مقبلة في بحث شروط ومضامين هذه العروض لانتقاء أفضلها ، لكن بالنظر للصعوبات التي تعترض تشكيل حكومة الجديدة قد تتطلب عملية دراسة العروض و بيع هذه الشركة مزيدا من الوقت وربما تستغرق ستة أشهر . يذكر أن "أليتاليا" قدمت طلبا لإشهار الإفلاس في السنة الماضية، بعد رفض العاملين بها خطة إنقاذ تشمل خفض أجور الموظفين بنسبة 8 في المائة وتسريح عدد من العمال.

