روما: مفاوضات مع الرياض للتعاون في توطين الصناعات العسكرية

أنسامد - 23 مارس/اذار - أوضح لوكا فيراري، السفير الإيطالي لدى السعودية، أن لبلاده تعاوناً واسعاً مع الرياض في مجال الصناعات العسكرية، خصوصاً في مجال تصنيع الطائرات العمودية، والأمن السيبراني، والحروب الإلكترونية.



وأضاف أن مفاوضات تجري للتعاون في مجال توطين الصناعات العسكرية مع الشركة السعودية للصناعات العسكرية، وذلك لصناعة الفرقاطات والرادارات.



وقال فيراري لـصحيفة «الشرق الأوسط»: «سنعمل مع الشركة السعودية للصناعات العسكرية لبناء صناعة عسكرية محلية، وليس بيع منتجات فقط».



ولفت إلى أن إيطاليا تأتي بعد الولايات المتحدة وبريطانيا في التعاون مع السعودية، وهدفها توسيع هذا التعاون، لأن السعودية تسعى لتوطين الصناعات والتقنيات العسكرية.



كان السفير الإيطالي يتحدث خلال وجوده على متن الفرقاطة الإيطالية «كارلو مارجوتيني»، التي رست في ميناء الملك عبد العزيز بالدمام، وستؤدي مهاماً أمنية ضد القراصنة في خليج عدن، خلال الفترة من أبريل (نيسان) حتى أغسطس (آب) المقبل.



واعتبر أن وصول الفرقاطة الأوروبية متعددة المهام «فريم» و«كارلو مارجوتيني»، التابعة للبحرية الإيطالية، إلى ميناء الدمام، شرق السعودية، يمثل إشارة إيجابية جداً للمساعي الإيطالية الرامية لتعزيز العلاقات مع السعودية في المجال الدفاعي.



وكانت الفرقاطة الإيطالية قد وصلت إلى ميناء الملك عبد العزيز في الدمام أول من أمس، آتية من الكويت، في حين ستغادر اليوم إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي.



وأضاف السفير الإيطالي أن هذا هو الوقت المناسب تماماً لوصول الفرقاطة «كارلو مارجوتيني» إلى السعودية، مضيفاً أن وصولها يأتي بعد 10 أشهر من وصول الفرقاطة «فريم كارابينييري» في بداية مايو (أيار) عام 2017.



ولفت فيراري إلى أن ثمة تفاهمات تجري حالياً للتعاون بين شركة «فينكانتييري» وشركة الصناعات العسكرية السعودية.



وتطرق إلى أن الفرقاطة «كارابينييري» رست مرتين في السعودية: الأولى في ميناء جدة الإسلامي من 26 ديسمبر (كانون الأول) عام 2016 حتى الأول من يناير (كانون الثاني) عام 2017، والثانية في الدمام من 3 إلى 6 مايو عام 2017.



وتعود الفرقاطة «كارلو مارجوتيني» حالياً، لتمثل إشارة إلى قوة علاقات البلدين.



وأشار إلى تعاون إيطاليا الواسع مع السعودية في مجالات عدة، منها الكهرباء وقطاع المقاولات، إضافة إلى التعاون مع شركة «أرامكو» السعودية.



إلى ذلك، أكد جوزيبي لاي، كابتن الفرقاطة الإيطالية «كارلو مارجوتيني»، أن الزيارة تأتي ضمن إطار التعاون الدولي، وتعريف السعودية بالصناعات البحرية الإيطالية بشكل عملي، مشيراً إلى أن الفرقاطة ستتولى قيادة عملية مكافحة القرصنة (أطلنطا)، التي يقودها الاتحاد الأوروبي في خليج عدن في أبريل المقبل، وستبقى «كارلو مارجوتيني» في خليج عدن حتى أغسطس المقبل.



من جانبه، أشار ماسيمو أنطونيو، من شركة «إليترونيكا»، إلى أن الشركة نفّذت واحداً من أهم مشاريع الأمن الإلكتروني مع السعودية على طائرات التايفون، مضيفاً أن العمل يجري حالياً على عدد من المشاريع الجديدة.



وستغادر الفرقاطة الإيطالية اليوم إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي، قبل الوصول إلى جيبوتي في أبريل المقبل.



