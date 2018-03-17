التبادل التجاري بين الإمارات وهولندا بلغ 27.24 مليار درهم

انسامد - 17 مارس / اذار - أكد فرانك مولن، سفير مملكة هولندا لدى دولة الإمارات، أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين شهدت تطورات كبيرة خلال السنوات الماضية، عكسها حجم التبادل التجاري والاستثمارات البينية الذي يقدر بنحو 6 مليارات يورو (27.24 مليار درهم)، وذلك حسبما ذكرت صحيفة الاتحاد الاماراتية.



وقال السفير الهولندي لدى الدولة في تصريحات لـ «الاتحاد»، على هامش الاحتفال الذي أقامته هيئة الاستثمار الخارجي الهولندية بمرور 40 عاماً على تأسيسها، بمقر إقامة القنصل العام لمملكة هولندا في دبي: «إن حجم التبادل التجاري بين هولندا والإمارات بلغ نحو 4 مليارات يورو، منها نحو 3.1 مليار يورو صادرات هولندية إلى الإمارات، ونحو 900 مليون يورو صادرات إماراتية إلى هولندا».



وأضاف مولن أن هناك آفاقاً أوسع لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن مشاركة بلاده في إكسبو 2020 دبي تفتح المزيد من الفرص للتعاون، لاسيما وأن الشركات الهولندية التي تشارك تنظر إلى ما بعد الحدث وليس لمجرد المشاركة.



وأوضح مولن أن شعار جناح هولندا في إكسبو 2020 دبي يركز على 3 محاور أساسية تتشارك فيها هولندا ودولة الإمارات، وهي المياه والغذاء والطاقة، منوهاً بالجهود الكبيرة التي تقوم بها دولة الإمارات في تنويع اقتصاديها وترسيخ ثقافة التنويع في المجتمع، بالإضافة إلى جهود تمكين المرأة وسد الفجوة بين الجنسين.



وقال السفير الهولندي لدى الدولة: «إن هولندا تعد واحدة من أفضل الأماكن في العالم للقيام بأعمال تجارية خاصة مع اقتصاد قوي ومبتكر، وقوة عاملة محترفة عالية المهارة وبيئة معيشية ذات مستوى عالمي»، داعياً الشركات الإماراتية للانضمام إلى 15 ألف شركة أجنبية التي قررت بالفعل الاستثمار في هولندا.



من جهته، أشاد هانز ساندي، القنصل العام لمملكة هولندا في دبي، بالاستثمارات الإماراتية في هولندا، منوهاً بالاستثمار الضخم لموانئ دبي في روتردام، مشيراً إلى أن بلاده تتمتع بمقومات متميزة على صعيد جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مختلف القطاعات بالنظر إلى موقعها وانفتاحها على الأسواق الأوربية، الأمر الذي يحفز العديد من الشركات العاملة في الإمارات لاتخاذها نقطة انطلاق للتوسع في أوروبا.



وأضاف ساندي أنه في المقابل تشكل دولة الإمارات محوراً مهماً لانطلاق الشركات الهولندية نحو أسواق دول الخليج والمنطقة لما توفره من بنية تحتية وبيئة أعمال مواتية، حيث تمثل دبي محوراً تجارياً ولوجستياً مهماً لجذب الأعمال، فضلاً عن الربط الجوي بين البلدين، والذي يسهل انتقال الأفراد والسلع بشكل سريع.



وأضاف أن هناك نحو 250 شركة هولندية تعمل في دولة الإمارات، بالإضافة إلى وجود مجلس أعمال نشيط في كل من أبوظبي ودبي، متوقعاً أن يفتح إكسبو 2020 دبي المجال أمام المزيد من الفرص للتعاون الاستثماري، خاصة أمام المشاريع الصغيرة والمتوسطة.



