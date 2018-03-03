تونس تعتزم استثمار 5 مليارات دولار في مشروعات للطاقة

انسامد - 3 مارس / اذار - تعتزم تونس استثمار 12 مليار دينار (حوالي 5 مليارات دولار) في الكهرباء ومشروعات أخرى للطاقة في الفترة من 2018 إلى 2020، وفقا لبيان حكومي.



ونقلت قناة CNBC عن الحكومة التونسية إنها تخطط ايضا لبناء مطار جديد بالقرب من العاصمة.



ونقل البيان عن وزير الطاقة خالد قدور قوله إن المشروعات تتضمن كابل كهرباء بحريا لربط شبكة كهرباء تونس بشبكة الكهرباء في إيطاليا، مضيفا أن الخط الذي يمتد 200 كيلومترا سيتكلف 600 مليون يورو.



وقال البيان إن تونس ستبني أيضا محطتين لتوليد الكهرباء بقدرة 450 ميجاوات لكل منهما.



ومن جهة أخرى، قال وزير النقل التونسي رضوان عيارة إن تونس ستبني مطارا جديدا في محافظة بنزرت قرب العاصمة بتكلفة 2.047 مليار دينار (850 مليون دولار) بحلول 2030.



