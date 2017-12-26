ساويرس يكشف الدول الآمنة للاستثمار في العالم العربي

انسامد 26 ديسمبر / كانون الاول -قال رجل الأعمال نجيب ساويرس ان من اكثر الأماكن الآمنة للاستثمار في العالم العربي مصر والمغرب وتونس والأردن والسودان لكنه استبعد مازحا لبنان.



وقال "المشكلة مع لبنان هي أنهم جميعا حيتان ولا يتركون شيئا لأحد.



فقط الشخص المجنون هو الذي سيستثمر في لبنان".



وفي تعليقات لاذعة على نحو غير معتاد اتهم ساويرس، أحد أشهر رجال الأعمال في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أيضا قطر بزعزعة استقرار المنطقة وقال إنه يوجد فقط عدد قليل من الدول العربية الاستثمار فيها آمن.



وادان ساويرس احتجاز السلطات السعودية عشرات من رجال الأعمال والنخبة السياسية، بينهم أمراء من الأسرة الحاكمة، الشهر الماضي بأوامر من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في إطار حملة ضد الفساد.



وقال ساويرس، الذي تعمل مجموعة أوراسكوم المملوكة لعائلته في قطاعات شتى من البناء والتشييد إلى الاتصالات، إنه ينبغي أن تتصدى شخصيات مؤثرة "لهذا الشاب" في إشارة إلى الأمير محمد.



أبلغ ساويرس "يجب أن نقول له (لا). هناك سيادة القانون والنظام.



يجب أن يكون لديك عملية شفافة. أين المحكمة ما هي الأدلة من هو القاضي" مشككا في دوافع ولي العهد.



وأضاف قائلا "هل أنت لست جزءا من هذا من أين حصلت على أموالك ألم تفعل هذا ما هو النظام".



وقال الأمير محمد إن السعودية تحتاج إلى التحديث وحذر من أنه بدون الإصلاح فإن الاقتصاد سينزلق إلى أزمة قد تذكي اضطرابات.



وقال ساويرس "كل صاحب ضمير" يجب أن يتحدث بجرأة ، لكنه أضاف أن الكثيرين يخافون أن يفعلوا هذا.



وأضاف قائلا "الجميع خائفون لأنهم لديهم مصالح هناك ، لديهم النفط، لديهم الأموال ، لكن يجب على المرء أن يكون لديه ضمير، عندما أقول هذا، أعرف أنني مقضي علي في السعودية ، لن أحصل بعد الآن على أعمال (هناك). حسنا، أنا لا أبالي".



وأظهر استطلاع شهري أن مديري الصناديق في الشرق الأوسط أصبح لديهم نظرة أكثر إيجابية تجاه الأسهم السعودية بعد موجة مبيعات مبدئية في الأسواق عقب إطلاق حملة مكافحة الفساد.



لكن ساويرس، الذي ليس معروفا أن له استثمارات كبيرة في السعودية، تكهن بأن زعماء قطاع الأعمال سيبتعدون عن المملكة في المستقبل.



وقال "أظن أنه بعد ما حدث في السعودية، فإنه لا أحد سيستثمر هناك".



ووجه ساويرس سهامه أيضا إلى إيران متهما إياها بالتدخل في شؤون جيرانها. وأدان كذلك قطر قائلا إنها تمول جماعات إرهابية.



وقال "لماذا لا يهتمون برخاء شعوبهم بدلا من تمويل رجال دين حمقى يدفعون الشبان إلى الذهاب للقتل".



وقطعت أربع دول عربية ،من بينها السعودية ومصر، الروابط مع قطر في يونيو متهمة إياها بزعزعة الاستقرار في المنطقة من خلال دعم جماعات متشددة، وهو اتهام تنفيه الدوحة.



