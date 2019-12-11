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محافظ بنك إيطاليا:النمو يعتمد على مشاركة المرأة في الاقتصاد
    أنسامد - 11 ديسمبر /كانون الأول - قال محافظ بنك إيطاليا إيجناسيو فيسكو Ignazio Visco يوم أمس الثلاثاء أن النمو سيعتمد على مشاركة المرأة في الاقتصاد وأضاف "بالنسبة لإيطاليا ، فإن النمو المحتمل للسنوات القليلة المقبلة سيعتمد بشدة على فرضية مشاركة الإناث ، الأمر الذي سيثبت كمحرك لها".

    جاء ذلك أمام مؤتمر حول "الفجوات بين الجنسين في الاقتصاد الإيطالي ودور السياسة العامة".

    وأكد محافظ بنك إيطاليا أن وجود ثمانية ملايين امرأة غير نشطة، يبرز هذه المشكلة، مشيرا أن هذا مهم من ناحية الكم والكيف، حيث تتمتع النساء "بمستويات عالية من التعليم" كما أن لديهم قدرات وكفاءة بارزة في بعض المجالات الرئيسية مثل الاتصال والعلاقات العامة.

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