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إيستات: تراجع الإنتاج الصناعي في إيطاليا خلال سبتمبر
    أنسامد - 11 نوفمبر / تشرين الثاني - كشفت بيانات صادرة عن معهد الإحصاءات الإيطالي ISTAT، اليوم الإثنين، أن مؤشر الإنتاج الصناعي تراجع بنسبة 0.4 بالمائة خلال شهر سبتمبرالماضي بالقراءة المعدلة موسميا مقارنة مع ارتفاع 0.4 بالمائة في الشهر السابق له بعد تعديل البيانات بالرفع.

    وبحسب التقديرات، فكان من المتوقع أن يتراجع الإنتاج الصناعي في ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو بنحو 0.4 بالمائة في الشهر المقارن.

    أما على أساس سنوي، فإن مؤشر الإنتاج الصناعي المعدل موسميا تراجع بنسبة 2.1 بالمائة خلال شهر سبتمبر الماضي مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2018.

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