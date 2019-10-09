قطاع المشروبات الروحية الإيطالية "بأكمله" في خطر

أنسامد - 9 أكتوبر /تشرين الأول - كشفت مؤسسة فيدرفيني للنبيذ والمشروبات الروحية اليوم الأربعاء إن قطاع المشروبات الروحية والإيطالية "بأكمله" في خطر بسبب التعريفة الجمركية الأمريكية وقال بيان مؤسسة فيدرفيني للنبيذ والمشروبات الروحية "التعريفات الامريكية تعرض القطاع بأكمله لانتاج المشروبات الروحية والمشروبات الكحولية للخطر." وأضاف البيان "قد يضرب فأس ترامب مئات أو أكثر من الشركات وعدة آلاف من الوظائف وسوف تسبب التعريفة الجمركية خسارة صافية بقيمة الصادرات لا تقل عن 35 ٪".



وتعتبرالولايات المتحدة ثاني أكبر سوق تصدير للقطاع بعد ألمانيا.



وأعلنت الولايات المتحدة يوم الأربعاء الماضي إنها ستفرض رسوما بنسبة 10٪ على طائرات إيرباص الأوروبية الصنع ورسوم بنسبة 25٪ على النبيذ الفرنسي والويسكي سكوتش والأيرلندي والجبن من جميع أنحاء القارة كعقوبة على الدعم غير المشروع لطائرات الاتحاد الأوروبي.



جاء هذا الإعلان بعد أن أعطت منظمة التجارة العالمية واشنطن الضوء الأخضر لفرض رسوم جمركية على سلع الاتحاد الأوروبي بقيمة 7.5 مليار دولار سنويا في هذه القضية التي طال أمدها ، وهي خطوة تهدد بإشعال حرب تجارة عبر الأطلسي.



وستتبع هذه الاجراءات التعريفات الجمركية التي تفرضها الولايات المتحدة والصين على مئات المليارات من الدولارات من سلع بعضهما البعض في حربهما التجارية التي استمرت أكثر من عام.



