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رئيس مجموعة اليورو يؤكد إلتزام إيطاليا باليورو

    أنسامد - 17 سبتمبر / أيلول - صرح رئيس مجموعة اليورو ماريو سينتينو أن وزير الاقتصاد روبرتو غاليتيري كرر التزام إيطاليا المؤيد لليورو في اجتماع غير رسمي لمجموعة اليورو.

    وقال إن جوالتيري حدد "أولويات المستقبل القريب والالتزام بالسياسات التي تساعد في الحفاظ على استقرار اليورو".

    وأضاف "روبرتو ليس جديدا على المجموعة ، ويرى كيف كان يتردد عليها بالفعل من قبل ، بصفته رئيسا للجنة الاقتصادية.

    وأشار وزير المالية البرتغالي إن الملف الإيطالي "سيعود إلى الواجهة في سياق مشاريع قوانين الاستقرار ، إلى جانب كافة البلدان الأخرى".

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