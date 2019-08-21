رئيس لجنة الميزانية في النواب: ترك اليورو جيد لإيطاليا

أنسامد - 21 أغسطس /آب - صرح كالوديو بورغي رئيس لجنة الميزانية في مجلس النواب لمجلة "كابيتال" الألمانية يوم الأربعاء بأن ترك اليورو سيكون جيدا لإيطاليا.



ووفقا لبيان صادر عن كابيتال أوردته وكالة الأنباء "د ب أ"، أردف يورعي "بالتأكيد لا يمكن الخروج إلا إذا كان لدي الشرعية الديمقراطية للقيام بذلك ، على سبيل المثال بالفوز في الانتخابات بأكثر من 50 في المائة أو إذا كنت مجبرة على القيام بذلك ذلك لأسباب تتعلق بالأمن القومي ".



وقال بورغي في وقت لاحق إن حديثه "أسيء تفسيره"، مضيفا "إنهم يحاولون مرة أخرى باستخدام اللعبة المعتادة: إنهم ينشرون مقابلة أجريتها قبل شهر ، حيث أقول إنني لا أحب اليورو ، لكنني لن أترك اليورو بدون تفويض ديمقراطي كامل للقيام بذلك ".



وأشار "من الواضح أنهم يتجاهلون " لكن " من أجل الحصول على عنوان صاخب. يا له من أمر".



